Calciomercato Milan, nuova idea per il vice Theo: prestazione sotto i riflettori

Dopo la sua ultima prestazione fornita in Serie A il giocatore è sotto i riflettori. Per la prossima estate il Milan potrebbe pensarci.

Sicuramente non ci si aspettava un calciomercato inesistente da parte del Milan in questa sessione, oramai terminata, invernale di calciomercato. Dovevano essere riempiti dei buchi in rosa ma Furlani e Moncada questa volta non sono riusciti a piazzare colpi per mister Pioli. Si conclude il mercato dunque con il solo acquisto d Filippo Terracciano.

Acquistato dal Verona e anche messo subito alla gogna per via di un errore immaturo che è costato il 2-2 contro il Bologna. Tuttavia il Milan questo 2024 non l’ha iniziato male e continua la sua solitaria rincorsa alle prime due forze del campionato. Nel corso di questa 23esima giornata di Serie A però, dove il Milan affronterà il Frosinone, c’è stato un giocatore che ha esaltato: Patrick Dorgu. Giocatore del Lecce che ha regalato i tre punti contro la Fiorentina in una partita pazza, potrebbe fare comodo al Milan in futuro?

Milan, Dorgu può essere un vice Theo?

Il terzino del Lecce ha grandi potenzialità, il Milan potrebbe andare alla caccia di un sinistro di difesa in estate; può essere un’occasione per i rossoneri.

Nel corso della 23esima giornata di Serie A, che vedrà l’Inter affrontare la Juve nel match più importante del campionato e il Milan affrontare il Frosinone, c’è stata una partita che ha regalato emozioni: Lecce Fiorentina.

La Fiorentina conduceva 1-2 fino al minuto 90, quando poi in pieno recupero il Lecce l’ha ribalta con un sonoro 3-2 e l’ultimo gol, quello della vittoria, è arrivato dai piedi di Patrick Dorgu, rivelazione del Lecce. Si tratta di un classe 2004, terzino sinistro, che è al Lecce dall’estate del 2023.

Un giocatore in via di maturazione che sta mostrando grandi qualità a tutta fascia. Dotato anche di una ottima fisicità con il Lecce ha messo a segno ben 21 presenze e contro la Fiorentina è arrivato il suo primo gol italiano.

La sua prestazione, e le sue qualità, sono subito sotto i riflettori. Il Lecce però se lo coccola dato che andrà in scadenza nel 2027 ed ha piena fiducia dato che è stata una vera rivelazione per il club pugliese che potrebbe rappresentare il suo futuro. Il Milan però potrebbe farci un pensiero? Ad ora per lui c’è solo interesse estero, in Italia ancora nulla di concreto.

Il Milan però potrebbe andare alla ricerca di un terzino sinistro nella prossima estate che sia interscambiabile con Theo Hernandez per la prossima stagione. Che possa essere dunque un’opportunità per portare a Milano Dorgu e, magari, farlo maturare definitivamente sulla scia di molti altri rossoneri.