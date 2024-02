Il rinnovo di Mike Maignan è ancora lonta. Il Milan si guarda intorno: individuato il possibile successore del portiere francese.

Continua a tenere banco la situazione contrattuale di Mike Maignan in casa Milan. Ci sarebbe ancora distanza tra le parti per gettare delle basi importanti in ottica rinnovo. L’estremo difensore, perno portante della rosa rossonera, percepisce un ingaggio di 3,2 milioni a stagione ed andrà in scadenza nel 2026. L’idea della società rossonera sarebbe quella di blindarlo con un’estensione contrattuale fino al 2028, attuando un leggero adeguamento dello stipendio.

A frenare la trattativa sarebbero state le richieste elevate dell’entourage del portiere francese. Mike Maignan avrebbe chiesto il doppio al club di Milano, facendo intendere di voler lo stesso trattamento riservato a Rafael Leao. L’attaccante portoghese vanta un ingaggio da 7 milioni a stagione, cifra che vorrebbe anche Mike Maignan per firmare le carte del rinnovo in rossonero. Il Milan ci sta pensando e nel mentre avrebbe iniziato a guardarsi intorno, cercando dei possibili successori qualora la trattativa con il francese non andasse a buona fine. Uno dei nomi papabili arriva proprio dal campionato di Serie A.

Il Milan sbircia in casa dell’Atalanta

Per l’eventuale dopo Mike Maignan, la società rossonera starebbe pensando ad un nome emergente del campionato di Serie A. Il Milan, infatti, starebbe mostrando un particolare interesse per il giovane estremo difensore dell’Atalanta: Marco Carnesecchi.

La società rossonera starebbe seguendo il portiere classe 2000 con molta attenzione, sopratutto per tutelarsi nel caso in cui arrivasse l’addio con Mike Maignan. Al di là della questione rinnovo, il portiere francese è molto corteggiato a livello europeo. L’estremo difensore ex Lille sarebbe finito nel mirino di estimatori come Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. Quindi, il Milan potrebbe anche decidere di lasciar partire Maignan in estate per fare cassa e puntare tutto su Marco Carnesecchi.

Marco Carnesecchi si sta dimostrando un portiere di grande valore, nonostante sia solo alla sua seconda stagione da titolare in Serie A con la maglia dell’Atalanta. Il Milan, secondo ‘Calciomercato.com’, sembrerebbe propenso a puntare su un profilo come il suo qualora decidesse di optare per l’addio a fine stagione con Mike Maignan.

Tuttavia, le richieste dei bergamaschi sono considerevoli. La società nerazzurra lascerebbe partire Marco Carnesecchi solo in cambio di un’offerta importante. L’Atalanta valuta il portiere tra i 35 e 40 milioni di euro. Per arrivare a mettere le mani sul promettente estremo difensore italiano, il Milan dovrebbe battere la concorrenza di diversi top club di Serie A, tra cui la Juventus. Sul calciatore ci sarebbero anche Roma e Napoli.