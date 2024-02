Calciomercato Milan, occhio alla Juve: corsa a due per un talento della Serie A

Il mercato comincia ad imporre i suoi ritmi e le squadre di società pensano ai nomi scritti in cima alla lista: per uno di questi, Milan e Juventus si inseguono in una corsa all’ultimo grido.

La dirigenza del Milan pare non volersi fermare mai. Fra i tanti impegni in agenda, resta prioritario il calciomercato che, seppur ancora lontano, muove già insistentemente i suoi primi, importanti passi.

Le idee che guideranno la sessione estiva sembrano essere abbastanza chiare: sarà importante fare cassa e mandare via in prestito o, meglio, cedendo quei giocatori che non fanno parte del progetto rossonero. I nomi di alcuni sono già stati resi noti. Per gli altri, non resta che aspettare i prossimi mesi, quando i giochi si faranno ben infuocati.

Sull’erbetta del centro sportivo di Milanello, però, serpeggia la necessità di portare soprattutto un buon difensore che, sulle fasce, possa far rifiatare i giocatori già in rosa, o che soprattutto possano farsi trovare pronti in caso di turnover o stop forzato. Ecco dunque l’ultima idea in casa rossonera, che però deve fare i conti con una temibile concorrente italiana.

Mercato Milan: ecco il nome che fa impazzire anche alla Juve

Durante la scorsa estate, un giocatore ha interessato notevolmente i quotidiani sportivi italiani e qualche dirigenza calcistica che ha duellato per averlo in squadra. Si tratta di Riccardo Calafiori, giunto dal Basilea al Bologna nell’agosto 2023 nonostante l’interesse manifestato da diversi club di Serie A.

Secondo quanto riportato da Nicolò Schira tramite il suo profilo X, il terzino sinistro piace molto a Milan e Juventus che lo seguono e monitorano con occhi attenti e interessati. Che Calafiori piacesse ai Rossoneri non sembra essere una novità: la dirigenza, infatti, aveva tentato di portarlo a Milano già la scorsa estate, ma non è riuscita a vincere la concorrenza dei Rossoblù.

Il difensore classe 2002 è nato, nonché sbocciato calcisticamente, ai piedi della Lupa: cresciuto nella Roma Youth, nel luglio 2017 prosegue con la Roma U17 grazie alla quale, nel giro di tre anni, riesce a conquistare le prime presenze con la squadra principale.

Poi, la stagione in prestito al Genoa – con cui ha spezzato la continuità degli anni giallorossi – ed il trasferimento al Basilea, con cui ha disputato una sola annata. Infine, l’arrivo al Bologna: nella straordinaria squadra guidata da Thiago Motta, l’ex giallorosso è riuscito a conquistare presto una maglia da titolare e a confezionare due gol per i suoi compagni di squadra.

Nonostante il contratto in scadenza a giugno 2027, sia il Milan che la Juventus, desiderose di accogliere nuove forze giovani nel reparto difensivo, tenteranno di soffiare il giovane talento agli Emiliani. È attenzione massima per questa corsa a due.