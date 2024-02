Calciomercato Milan, Zirkzee e non solo: doppio colpo dal Bologna

Il calciomercato estivo del Milan si arricchisce sempre più di idee. Per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione si guarda in casa Bologna dove non c’è solo Zirkzee.

Il rendimento dei rossoneri fino a questo momento è stato condizionato a grandi tratti dai tantissimi infortuni che hanno colpito la squadra di Stefano Pioli. La proprietà e la dirigenza tengono comunque a sottolineare quanto sia importante chiudere la stagione nel migliore dei modi, cercando di arrivare fino in fondo all’unico obiettivo rimasto davvero a disposizione, l’Europa League.

Lo Slavia Praga pare un avversario molto più che abbordabile, ma il Diavolo dovrà esser bravo a non sottovalutarlo per garantirsi l’accesso ai quarti di finale.

Nel frattempo, Furlani e Moncada sono già al lavoro in vista del calciomercato estivo. All’orizzonte si profila un possibile cambio in panchina con Thiago Motta e Antonio Conte alla finestra. La vittoria dell’Europa League tuttavia, potrebbe rimescolare le carte in tavola e rilanciare la posizione di Pioli. Sempre dal Bologna nelle scorse settimane si è parlato tanto di Zirkzee per l’attacco, ma l’olandese non sarebbe l’unico profilo a cui il Milan sta guardando.

Per il centrocampo del futuro c’è Ferguson

Se il 9 del Bologna potrebbe essere l’erede di Olivier Giroud nella prossima stagione, ai piani alti di Casa Milan si starebbe pensando ad un rinforzo in mediana capace di legare il gioco e saper far male alle difese avversarie quando serve.

Secondo Calciomercato.com il primo nome sulla lista per il centrocampo è proprio quello di Lewis Ferguson. Arrivato al Bologna per soli 3,5 milioni di euro dopo una grandissima intuizione di Sartori, lo scozzese ha saputo mettersi in luce come uno dei migliori centrocampisti della Serie A. I suoi numeri parlano chiaro, 5 gol e 3 assist fino a questo momento, fornendo sempre un apporto più che determinante ai rossoblù.

Il prezzo del suo cartellino sarebbe lievitato senza troppi problemi a 25 milioni di euro, ma il Diavolo potrebbe imbastire una trattativa che includa anche Saelemakers, il cui futuro ad oggi rimane ancora in dubbio. D’altro canto, la dirigenza bolognese non ha alcuna fretta di vendere i suoi gioielli, cercando al contrario di innescare un gioco al rialzo che per il Milan può essere pericoloso.

Furlani e Moncada nel frattempo pensano anche alla difesa. Per cercare di mettere una pezza ai troppi gol che sono stati concessi durante tutto l’arco della stagione, l’arrivo di un difensore non è da escludere.