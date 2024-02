Caso Maignan: “Sanzione sproporzionata”, tifosi spiazzati

Si torna a parlare dell’episodio razzista di Mike Maignan durante Udinese-Milan: le ultime sulla sentenza nata dopo il match.

Durante Udinese-Milan giocata sabato 20 gennaio alcuni spettatori presenti nella Curva Nord dello stadio avevano insultato Mike Maignan intonando cori razzisti e facendo versi e ululati offensivi rivolti verso il portiere. Nel sentire tutte quelle offese il portiere rossonero ha poi abbandonato il campo su tutte le furie per quanto accaduto e di conseguenza l’arbitro Maresca è stato poi costretto ad interrompere il match. Dopo qualche minuto di pausa dove Maignan è stato tranquillizzato da tutti il match poi è ripreso e il Milan ha vinto in extremis.

Dopo quanto successo è stata poi disposta la chiusura dello stadio dell’Udinese per un turno, ma i friulani hanno fatto ricorso per questa sentenza. La Corte Sportiva d’Appello Nazionale ha poi accolto il ricorso dell’Udinese riformulando la sanzione. Il Bluenergy stadium poi non è stato chiuso interamente per una giornata, ma è stata chiusa solamente la Curva Nord dell’impianto per due turni. I restanti settori dello stadio sono stati invece regolarmente aperti.

Sentenza Maignan-Udinese: le parole di Marco Dreosto

In queste ore è tornata a far parlare la vicenda e ad esprimere il suo pensiero è stato il senatore e segretario regionale della Lega in Friuli Venezia Giulia, Marco Dreosto, che ha reso pubblica una nota dove ha spiegato il suo pensiero in risposta a quello del ministro dello sport Andrea Abodi alla sua interrogazione parlamentare sui fatti di Udine con gli insulti razzisti a Maignan.

“Bene la tempestiva risposta alla mia interrogazione sulla sanzione comminata all’Udinese Calcio e conseguentemente ai tifosi friulani in seguito al caso Maignan, ma resta il dato oggettivo che la sanzione è troppo sproporzionata. Comprendo che la riduzione sia la conseguenza di un comportamento attivo e propositivo della società ma, a mio avviso, rimane il problema di una sanzione collettiva quando invece doveva essere individuale”.

Quanto scritto da Dreosto è stata la conseguenza del pensiero espresso da Abodi che era entrato in difesa della Curva Nord, dicendo che non era necessario colpevolizzare tutti ma solo chi aveva intonato i cori: