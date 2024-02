Cessione Maignan, pronta l’offerta da 80 milioni: traballa il Milan

Mike Maignan è finito nel mirino della big europea, pronta a sganciare ben 80 milioni di euro per il portiere del Milan.

Il mese di gennaio è ormai alle spalle ed il calciomercato ha finito di intasare le agende delle dirigenze dei club di Serie A. Tuttavia è chiaro che i direttori dei vari club abbiano variato il proprio vocabolario, passando da “mercato” a “programmazione“. Infatti i mesi che restano da qui alla fine della stagione saranno importantissimi per impostare l’anno sportivo che verrà. Lo sa il Milan, che ha iniziato a lavorare sui rinnovi delle sue colonne portanti, fondamentali per cercare di rinnovare la lotta Scudetto nei prossimi anni. Tuttavia per alcuni giocatori la strada è in salita.

Non è un segreto che il Milan abbia individuato in Rafael Leao il proprio uomo immagine, nonché leader tecnico al centro del rettangolo di gioco. Infatti la società rossonera ha adeguato l’ingaggio del portoghese la scorsa estate, portandolo fino ai 7 milioni di euro attuali. La riconoscenza verso Leao, finora abbastanza opaco, ha creato fisiologicamente dei discorsi paralleli per altri rinnovi di contratto. Infatti anche gli altri big della rosa vorrebbero riconosciuto il proprio status, se non come Leao quasi. In particolare è la situazione di Mike Maignan ad aver messo in pre allarme la dirigenza del Milan.

Maignan, tra rinnovo e mercato

Non è nemmeno un segreto che Mike Maignan sia considerato come uno dei migliori portieri del mondo, non solo a Milano. Gli errori del recente passato non possono influenzare il giudizio degli ultimi anni, tanto meno le pretese sul rinnovo. Infatti il Milan aveva iniziato a discutere del prolungamento del francese in estate, ma poi la trattativa non è decollata. Va detto che le due parti non sono con le spalle al muro, visto che Maignan va in scadenza nel 2026, ma qualcosa si è ingolfato. In particolare alcuni rumors parlerebbero di richieste molto alte da parte del giocatore, che vorrebbe riconosciuto il proprio stato.

Inoltre c’è da sottolineare come l’uscita di scena del Decreto Crescita abbia decisamente complicato le operazione, rendendo la trattativa in salita. In più Tuttosport ha rivelato come la dirigenza rossonera fosse disposta ad avanzare una proposta da circa 6 milioni, ritenuta comunque bassa dall’entourage del giocatore. Ed ecco che gli spauracchi di mercato prendono forma, soprattutto in una direzione: quella del Bayern Monaco. I tedeschi sono alla ricerca di un portiere all’altezza di sostituire Manuel Neuer e, sempre per Tuttosport, potrebbero arrivare a mettere sul piatto anche 80 milioni di euro. A quel punto il Milan vacillerebbe eccome, passando magari sui binari dell’affare Tonali.