Cessione Milan? Cardinale ha un progetto

Il Milan si è ormai pienamente ritrovato dopo una prima parte di stagione molto complicata. Intanto la dirigenza rossonera ha diversi piani per il futuro del Milan, con Cardinale pronto a lavorare su vari aspetti per far crescere ulteriormente il brand e non solo.

In casa Milan si è parlato a lungo delle questioni di campo, dovute soprattutto alla mancanza di continuità dei risultati. Ora però la squadra sembra aver ritrovato il giusto ritmo, con il sorpasso al secondo posto della Juventus in programma già per oggi.

Ritornano al centro del mondo rossonero diverse questioni dirigenziali e per il futuro, visto che si è parlato di una nuova possibile cessione societaria. Cardinale si esprime nettamente sulle voci circolate in questi giorni, rilanciando i suoi piani per il futuro del Milan.

Voci di cessione per il Milan: Cardinale dice la sua e guarda al futuro

Da tempo ormai in casa Milan si parla di numerose questioni extra campo, tra cui principalmente quella che riguarda il futuro stadio dei rossoneri. Ci sono anche altre questioni societarie di cui da tempo si vocifera, ma che fino a poco tempo fa erano state messe da parte a causa dei risultati della squadra. Ma ora che Pioli è riuscito a trovare la chiave di volta, sono ritornate a galla le voci sul futuro societario del Milan.

Si è tornato a parlare di una possibile cessione societaria del Milan, ma Cardinale ha voluto dire la sua su queste voci. Il numero uno di RedBird ha parlato al Corriere dello Sport, ed ha affermato la volontà del fondo americano di non voler cedere assolutamente il Milan. Cardinale addirittura ha rilanciato, ed ha illustrato i progetti in programma per il futuro del Milan. Il manager statunitense ha dichiarato di voler restare a lungo alla guida del Milan, per cui ha già preparato dei progetti importanti in vista dei prossimi anni.

Il Milan è tornato dopo molti anni ad avere il bilancio in utile, e ciò è merito anche del lavoro svolto dal fondo americano. Il piano però è quello di continuare ad implementare ed accrescere l’utile del bilancio del club. Al centro della crescita del Milan c’è ovviamente anche la costruzione del nuovo stadio a San Donato, su cui già sono state poste basi importanti. La nascita del nuovo impianto porterà sicuramente un grande aumento per il club sotto tanti punti di vista, e Cardinale sta spingendo per accelerare i tempi per l’approvazione del progetto. Il manager statunitense ha chiari i suoi piani per il futuro del Milan, in cui si vede ancora per tanti anni. Dunque smentite categoricamente le voci di una possibile cessione societaria del Milan da parte di Gerry Cardinale, che è pronto a riportare i rossoneri ai vertici del calcio mondiale.