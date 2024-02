Chukwueze torna dalla Coppa d’Africa e carica: messaggio ai tifosi

Terminata la Coppa d’Africa, Samuel Chukwueze è pronto a tornare a vestire la casacca del Milan. Intanto lancia un messaggio ai tifosi.

La Coppa d’Africa rappresenta sempre per i club un vero e proprio incubo, con alcuni giocatori che partono con la propria Nazionale e oltre a saltare praticamente tutto il mese di gennaio, c’è ovviamente il rischio di andare in contro ad alcuni infortuni. Lo sa bene anche il Milan che quest’anno ha dovuto rinunciare a Samuel Chukwueze, con l’ex Villarreal che ha lasciato i Rossoneri per unirsi alla sua Nigeria che, nonostante i favori dei pronostici, si è arresa in finale contro i padroni di casa della Costa d’Avorio dell’ex Frank Kessie.

Ora però, terminata la manifestazione continentale, è tempo per l’esterno nigeriano di ripensare al Milan e proprio in giornata il giocatore è tornato a Milanello per riunirsi alla squadra. Il mese di febbraio rappresenta sempre uno degli snodi della stagione, con un numero elevato di impegni che possono indirizzare l’intera annata del club, ed è per questo motivo che avere l’organico a piena disposizione (o quasi) è davvero molto importante.

Intanto il classe ’99, appena atterrato in Italia, ha voluto subito mandare un messaggio a tutti i suoi tifosi che non vedono l’ora di poterlo rivedere in campo, sperando di assistere alla sua definitiva esplosione che tutt’oggi non è ancora avvenuta del tutto.

Chukwueze riabbraccia i tifosi: “Mi siete mancati”

L’ex Villarreal, nonostante sia già tornato a disposizione, non sarà comunque disponibile domani a San Siro per l’importante gara contro i francesi del Rennes, valida per l’andata dei playoff di Europa League, competizione che non può che essere l’obiettivo principale del club dopo l’eliminazione ai gironi di Champions League e dopo aver ormai salutato da tempo il sogno Scudetto. Intanto il Milan ha voluto condividere sui suoi profili un video con un messaggio di Chukwueze:

“Sono tornato e mi siete mancati molto! Vi ringrazio per il supporto ricevuto dall’Africa, adesso però voglio riprendere da dove ho lasciato”.

Queste le parole di Chukwueze che non vede quindi l’ora di tornare a disposizione del Milan. Il numero 21 rossonero può senza dubbio rappresentare per Stefano Pioli un’arma in più in questa seconda parte di stagione. Il suo rendimento non è di certo stato esaltante e per ora si è assistito solo ad alcuni lampi, come ad esempio le prestazioni in Champions League contro il Borussia Dortmund e il Newcastle. Ora però ci aspetta qualcosa di più.