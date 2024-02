Colpo last minute, il Milan ci prova: arriva il difensore

Il Milan tenta un’operazione last minute per rinforzare la retroguardia di mister Stefano Pioli. Il club rossonero guarda in Premier League.

Mancano poche ore alla chiusura del calciomercato e il Milan starebbe facendo di tutto per accelerare i tempi in merito alla ricerca del nuovo difensore. I nomi finiti sull’agenda della società rossonera sono tanti: Adarabioyo, Bressier, Nianzou, Kiwior, Lenglet e Demiral. Dopo Mattia Gabbia, il Milan conta di regalare a mister Stefano Pioli un ulteriore innesto di buon livello per mettere fine alle diverse lacune che si sono presentate nella prima parte di stagione nelle retrovie.

In occasione del pre gara Milan-Bologna, l’amministratore delegato del club rosanero, Giorgio Furlani, si è mostrato molto chiaro. Il club rossonero non metterà a segno colpi tanto per fare numero in rosa, è stato questo il sunto delle dichiarazioni del dirigente del Milan. Mattia Gabbia sta convincendo mister Pioli con le sue recenti prestazioni, in più il club rossonero presto potrà tornare a contare su Thiaw, Kalulu e Tomori.



Nonostante gli imminenti ritorni di tre perni principali della difesa, la società lombarda sembrerebbe disposta ad ingaggiare un altro centrale. Infatti, qualora si presentasse un’opportunità interessante in queste ultimissime ore di mercato, il Milan si sarebbe detto preparato a sfruttare l’occasione.

Il Milan pensa al colpo last minute

Tra i diversi profili che il Milan starebbe monitorando con particolare cura, c’è Trevoh Chalobah del Chelsea. Il difensore inglese intriga il club rossonero, che in queste ore potrebbe affondare il colpo optando per la formula del prestito. Potrebbe essere lui il colpo last minute targato Milan.

Secondo il quotidiano ‘Il Corriere dello Sport’, Trevoh Chalobah è uno dei nomi papabili. Il giovane difensore centrale, dopo l’infortunio, è finito in basso nelle gerarchie del tecnico Pochettino. Per questo motivo, il calciatore classe 1999 è alla ricerca di un nuovo club.

Trevoh Chalobah starebbe spingendo in maniera insistente e costante per lasciare i Blues in questa sessione di mercato. Il giovane difensore cerca una società che gli garantisca un ruolo di rilievo all’interno dell’organico. Il profilo del calciatore inglese è sempre piaciuto al club rossonero, ma ci sarebbero alcuni dubbi sull’attuale condizione fisica del calciatore.

In questa stagione, Trevoh Chalobah non ha giocato neanche una partita con il Chelsea. È questo il fattore che starebbe influenzando il Milan nei discorsi che portano al difensore inglese. Tuttavia, Trevoh Chalobah potrebbe essere un’opportunità per il club rossonero, resta da vedere se la dirigenza rossonera la riterrà alla fine un’occasione vantaggiosa prima della chiusura del calciomercato.