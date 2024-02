Conte-Milan, decisione a sorpresa per il sostituto di Pioli

Il Milan sembra aver scelto il profilo più adatto per sostituire Stefano Pioli sulla panchina rossonera dalla prossima stagione.

Al momento l’annata del Milan è stata senza dubbio ricca di alti e bassi. I risultanti del tutto altalenanti sembrano ormai una costante nella squadra allenata da Stefano Pioli e anche quando i risultati sembrano esserci, arriva poi un crollo inatteso che rimette tutto in discussione. Il 2024 dei Rossoneri era iniziato molto bene, ma la sconfitta per 4-2 con il Monza è stato un boccone molto amaro da digerire e il successivo K.O. con il Rennes (seppur ininfluente) ha confermato soprattutto i problemi in difesa.

L’avventura di Pioli sulla panchina del Milan sembra quindi ormai agli sgoccioli e in estate la separazione sembra essere l’opzione più concreta. Il tecnico parmense dà la sensazione di aver dato tutto e la strada del cambio di guida tecnica appare quella più corretta per provare ad iniziare un nuovo ciclo. Per questo motivo la dirigenza rossonera sta già monitorando diversi profili, anche se quello che stuzzica più di tutti la fantasia dei tifosi è certamente Antonio Conte.

Il leccese, dopo un anno sabatico, è pronto a rimettersi in gioco e l’Italia sembrerebbe essere la sua meta preferita. È chiaro quindi che il Milan potrebbe rappresentare un’ottima opportunità per ricominciare, ma al tempo stesso il Diavolo avrebbe messo in cima al taccuino un altro nome: quello di Thiago Motta.

Conte vuole tornare in Serie A: il Milan preferisce Thiago Motta

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera nella sua edizione odierna, l’ex tecnico del Tottenham è alla ricerca di una nuova esperienza e una squadra italiana, dopo aver guidato Juventus e Inter, potrebbe fare al caso giusto. Al momento però non ci sarebbe una vera candidata, con il Milan che starebbe ad esempio prendendo in considerazione altri profili. Quello che più intriga la società è Thiago Motta che sta facendo grandi cose al Bologna e che potrebbe essere pronto al grande salto in una big.

I prossimi mesi saranno senza dubbio fondamentali per capire quale sarà il futuro della panchina rossonera. Resta inoltre da capire se Thiago Motta voglia davvero lasciare il Bologna, con il quale il sogno Champions League non è più un’utopia. Per l’italo-brasiliano la lista delle corteggiatrici è molto lunga e visto il grande lavoro sta svolgendo in rossoblù non c’è di certo da stupirsi.