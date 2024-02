Conte-Milan, rossoneri beffati: si inserisce un top club

Una nuova indiscrezione dalla Spagna frena l’entusiasmo per il possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina rossonera.

Il futuro di Stefano Pioli sembra ormai lontano dal Milan: il matrimonio tra il tecnico e il club rossonero va verso la conclusione. Tra i suoi possibili successori, si presenta Antonio Conte. L’ex allenatore di Juventus e Inter potrebbe sedere sulla panchina rossonera, e le voci sul suo approdo al Milan si fanno sempre più insistenti.

Antonio Conte è in pole tra i candidati alla panchina rossonera per il post-Pioli. L’allenatore pugliese potrebbe stravolgere l’assetto rossonero: il suo arrivo darà il via a una nuova era per il Milan. Ma, se è vero che le sue voci di un ritorno a Milano sembrano essere veritiere, d’altro canto non bisogna sottovalutare la concorrenza.

Antonio Conte, infatti, è corteggiato da diversi club, e il Milan potrebbe vedersi soffiare via il tecnico, soprattutto qualora giungesse un’offerta importante da un top club europeo, che l’allenatore difficilmente rifiuterebbe.

Si complica Conte al Milan: l’indiscrezione dalla Spagna

Antonio Conte piace. Piace in Italia ma anche all’estero. Quattro volte campione d’Italia alla guida della Juventus per tre volte e all’Inter per una, il tecnico pugliese ha vinto anche all’estero, diventando campione d’Inghilterra con il Chelsea nella stagione 2016/2017.

Dopo aver “tradito” la fiducia dei tifosi della Juventus passando all’Inter, sua acerrima rivale, l’allenatore potrebbe ritornare a Milano, questa volta non in nerazzurro ma in rossonero. Il Milan, infatti, è pronto a concludere l’era Pioli e a concentrarsi verso un nuovo capitolo. Antonio Conte rappresenta un profilo molto interessante per i rossoneri, che però hanno una concorrenza di tutto rispetto.

Una nuova indiscrezione proveniente dalla Spagna, infatti, vedrebbe Antonio Conte corteggiato da un top club europeo. Secondo quanto riportato da Sport, esisterebbe un’ipotesi Antonio Conte per la panchina del Barcellona.

Il tecnico dei blaugrana Xavi, infatti, ha clamorosamente annunciato che a fine stagione lascerà il Barcellona. Resta dunque libera una panchina che scotta tantissimo, vista l’importanza storica del club. Il Barcellona si sta muovendo per trovare un degno sostituto, e tra i nomi papabili in pole c’è Jurgen Klopp, che lascerà il Liverpool a fine stagione. L’ipotesi alternativa cade su Hansi Flick.

Adesso si fa strada anche il nome di Antonio Conte: certo è che, qualora arrivasse un’offerta da parte dei blaugrana, il tecnico pugliese sarà chiamato a scegliere tra due panchine importanti.