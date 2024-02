“Così non va bene”, che bordata al Milan: giudizio severo del giornalista

Il noto giornalista non le manda a dire alla squadra di Stefano Pioli: il messaggio in diretta.

Tra poco meno di 24 ore, cominceranno 15 giorni importanti per il Milan di Stefano Pioli: in campionato, i rossoneri affronteranno Napoli, Monza e Atalanta; in mezzo, la doppia sfida dei sedicesimi di Europa League contro il Rennes. Dopo essere uscita da terza classificata ai gironi di Champions League, infatti, la squadra rossonera proseguirà il suo cammino europeo nella coppa cadetta: la prima sfida verrà disputata nelle mure amiche di San Siro, giovedì 15 febbraio alle ore 21:00. Il ritorno verrà disputato in Francia.

In casa rossonera, però, non c’è tempo per pensare all’Europa League, poiché domani a San Siro arriva il Napoli di Walter Mazzarri: dopo il big match tra Roma e Inter, spuntato dai nerazzurri, la 24° giornata di Serie A vede in programma un’altra partita importante, quella tra rossoneri e partenopei. All’andata, il Napoli fu in grado di recuperare il doppio svantaggio subito nel primo tempo. Alla doppietta di Giroud messa a segno nei primi 45 minuti di gara, infatti, risposero Politano e Raspadori nella seconda frazione di gioco. La sfida di San Siro in programma domani sera regalerà sicuramente delle belle emozioni, con il Milan che proverà ad avvicinarsi alla Juventus, seconda in classifica.

Trevisani attacca il Milan: il commento in diretta

Dopo aver disputato 23 giornate di Serie A, il Milan di Stefano Pioli si trova in terza posizione in Campionato, con qualche piccola speranza ancora accesa di avvicinare le prime due della classe; i rossoneri, però, in questa stagione non sono stati sufficientemente continui, a causa anche dei numerosi infortuni, e sono stati eliminati dalla Champions League e in Coppa Italia dall’Atalanta. Su questo ultimo punto è intervenuto il noto giornalista di Mediaset, Riccardo Trevisani:

Il percorso fino a qui di Pioli, con qualche difficoltà ed errore, è ottimo. L’unica cosa che imputo al Milan è l’assenza di stimoli verso la Coppa Italia: contro l’Atalanta mi ha quasi dato fastidio l’atteggiamento dei rossoneri, hanno snobbato l’impegno e non va bene.

Duro attacco dunque del noto opinionista televisivo alla squadra di Pioli, considerata non troppo concentrata per la sfida dei quarti di finale di Coppa Italia contro l’Atalanta, disputatasi lo scorso 10 gennaio: in quell’occasione, il Milan venne sconfitto per 2 a 1 dai bergamaschi. Al gol di Leao, risposte Teun Koopmeiners con una doppietta, che regalò il passaggio in semifinale alla squadra di Giampiero Gasperini.