Daspo per un tifoso, episodio da non credere: è successo prima di Milan-Rennes

Arriva il Daspo per un tifoso. L’episodio avvenuto prima del match di Europa League Milan-Rennes è da non credere.

Il risveglio è stato più dolce del solito questa mattina in casa Milan, figlio della vittoria di spessore ottenuta nel primo round dei playoff di Europa League contro il Rennes. Nella giornata di ieri, sotto gli occhi del pubblico di San Siro, la squadra rossonera di mister Stefano Pioli ha fatto suo il match di andata contro i francesi, mettendo una serie ipoteca sul passaggio del turno. Il Diavolo ha dominato il Rennes salendo in cattedra con una prestazione solida e di qualità, e il punteggio finale di 3-0 lo dimostra in maniera nitida. Al di là della pregevole prova corale, il Milan ha steso la formazione guidata da Julien Stéphan grazie alla super doppietta di testa realizzata da Loftus-Cheek e al gol di Rafael Leao.

La vittoria ottenuta nella sfida di andata permetterà alla squadra di mister Stefano Pioli di approcciare alla gara di ritorno con maggior tranquillità e sicurezza. Il successo ottenuto ai danni del Rennes, ha alimentato ulteriormente l’entusiasmo e le prospettive del Milan, certificando lo stato di grazia che attualmente sta vivendo la squadra rossonera. Tuttavia, la gara di ieri non è stata caratterizzata solo dalla vittoria dei lombardi, ma anche da un particolare episodio avvenuto poco prima del fischio d’inizio del match.

Daspo per un tifoso: l’episodio è insolito

È insolito quanto accaduto nella giornata di ieri, a pochi minuti dal calcio d’inizio del match di Europa League tra il Milan e il Rennes. Il Questore di Milan ha emesso un Daspo per un tifoso francese.

Nel corso dei consueti controlli all’ingresso dello stadio San Siro, la Polizia di Stato ha fermato un tifoso 21enne del Rennes. Il supporter del club francese è stato prontamente intercettato e preso in custodia dagli organi di sicurezza poiché era in possesso di un petardo, nascosto negli slip.

Dopo l’accaduto, il Questore di Milano, Giuseppe Petronzi, ha ritenuto doveroso punire il tifoso del Rennes con un Daspo di un anno, impedendogli l’accesso in tutti gli stadi, sia d’Italia che d’Europa per qualsiasi match, anche amichevole.

Dunque, a fare da cornice alla notte di Europa League del Milan non è stata solo la vittoria contro il Rennes, ma anche il particolare episodio che ha visto protagonista il giovane tifoso francese. Grazie agli attenti controlli, la Polizia è riuscita ad intercettarlo, evitando di macchiare quella che poi è stata una grande serata di sport, vinta dai rossoneri.

Il Milan di mister Stefano Pioli, forte del successo dell’andata, andrà a strappare il pass per gli ottavi di Europa League in Francia. Nonostante la larga vittoria, i rossoneri non hanno alcuna intenzione di adagiarsi sugli allori in vista della gara di ritorno contro il Rennes, in programma giovedì 22 febbraio alle ore 18:45.