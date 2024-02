Diversi top club sul rossonero, il Milan vuole blindarlo: la situazione

Il Milan si appresta a disputare il big match della 25ª giornata contro il Napoli, e nel mentre la dirigenza prosegue il lavoro sul fronte rinnovi. In casa Milan si sta lavorando per definire il rinnovo di diversi rossoneri, tra cui quello di un giovane.

La stagione del Milan è stata finora ricca di alti e bassi, ma nelle ultime uscite la squadra di Pioli sembra essere in crescita. I rossoneri sono in un buono stato di forma, e proveranno a confermare le recenti prestazioni nel big match di domenica contro il Napoli.

Oltre che sul campo, la società è attiva su vari fronti, tra il nuovo stadio ed alcuni rinnovi. Un rossonero è finito nel mirino di diversi top club, ma il Milan vuole blindarlo con un nuovo contratto.

Milan: occhi di vari top club sul rossonero, si lavora per blindarlo

Continua il lavoro a Milanello del Milan di Stefano Pioli. I rossoneri proseguono la loro preparazione in vista della super sfida contro il Napoli, che andrà in scena domenica alle 20:45 a San Siro. Test importante per il Milan, che è reduce da un periodo piuttosto positivo dal punto di vista dei risultati. I rossoneri proveranno a sfruttare il match per allungare le distanze sui Campioni d’Italia in carica, che sono una delle dirette concorrenti alla lotta per un posto in Champions League.

Oltre alle questioni di campo, il Milan è fortemente impegno anche su questioni extra campo. Proprio nella giornata odierna è stato posto un tassello importante sulla creazione del nuovo stadio dei rossoneri, che sorgerà a San Donato. Intanto i dirigenti stanno lavorando su diversi rinnovi contrattuali per alcuni rossoneri. Tra i più importanti c’è sicuramente quello del baby fenomeno, Francesco Camarda. Il giovanissimo attaccante del Milan è diventato qualche settimana fa il più giovane esordiente nella storia della Serie A. Da diversi mesi però Camarda sta stupendo tutti per le sue qualità tecniche e realizzative, tanto che gioca già con la Primavera rossonera nonostante la sua età.

Le sue prestazioni non sono passate inosservate, con diverse big europee che sarebbero pronte a strappare l’attaccante al Milan. I dirigenti rossoneri però vogliono evitare questo tipo di situazione, e per questo stanno lavorando sul contratto da offrire a Camarda. Come riporta TuttoMercatoWeb, il Milan è pronto ad offrire a Camarda il suo primo contratto da professionista, che potrà firmare appena compirà sedici anni. L’intenzione da parte del club e del giocatore è quella di proseguire l’avventura insieme, e quindi non dovrebbero esserci dubbi sulla permanenza di Camarda in rossonero.