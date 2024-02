“È inquietante”, Maignan sotto accusa: c’entra il rinnovo

Arriva una pesante critica per Mike Maignan. L’estremo difensore rossonero finisce nel mirino di un giornalista: usate parole dure per il portiere del Milan.

Dopo la frenata avvenuta in casa con il pareggio contro Bologna di Thiago Motta, il Milan di mister Stefano Pioli ha ripreso con sicurezza e tenacia il proprio cammino verso l’obiettivo Champions League. La squadra rossonera ha ritrovato la vittoria imponendosi tra le mura del Frosinone di Eusebio Di Francesco, andato ko con il risultato di 2-3. Per la formazione allenata da mister Stefano Pioli si tratta di una vittoria dal valore assoluto, sopratutto perché da continuità al momento positivo della squadra. Con il successo di ieri, valso il nono risultato utile consecutivo, il Milan ha reso ancor più solida la sua terza posizione in classifica, insidiando addirittura la Juventus, adesso seconda a -4.

Nella vittoria ottenuta dal Milan in terra ciociara, però, c’è stata una lieve nota stonata che prende il nome di Mike Maignan. Nell’ultimo periodo, l’estremo difensore rossonero sembra essere disattento in alcuni spezzoni di gara, influendo in modo negativo sulle prestazioni del club rossonero. L’ulteriore conferma è arrivata anche in occasione dell’ultima sfida di campionato contro il Frosinone, in cui Mike Maignan si è reso protagonista di alcuni interventi alquanto discutibili. L’esempio lampante è il gol del momentaneo 2-1 realizzato dal Frosinone con Mazzitelli, dove l’estremo difensore francese forse poteva e doveva fare di più.

Maignan finisce nel mirino della critica

Il rendimento di Mike Maignan nelle ultime prestazioni raccolte con la maglia rossonera fanno discutere, accedendo i riflettori anche sul discorso rinnovo. L’estremo difensore si è reso protagonista in negativo di tre sbavature importanti nelle ultime tre gare disputate in campionato, défaillance a cui i tifosi rossoneri non sono stati abituati.

A parlare del momento critico di Mike Maignan è stato anche Franco Ordine. Il giornalista ha usato la mano pesante sulle colonne de ‘Il Giornale’ nel parlare della situazione legata al portiere francese del Milan.

Franco Ordine ha definito il periodo di Mike Maignan senza mezzi termini: “Per il Milan c’è un inquietante interrogativo: cosa succede a Mike Maignan? Il suo rendimento nella stagione è nettamente al di sotto dello standard, scandito da prodezze ripetute e da una feroce concentrazione”.

Il giornalista Franco Ordine ha supposto che il problema potrebbe essere legato proprio al rinnovo del contratto, di cui le parti starebbero discutendo: “Può darsi che ci sia, sotto sotto, una questione psicologica legata anche al rinnovo contrattuale che non decolla per evidenti motivi economici ma è solo un sospetto che mal si concilia con la figura del professionista esemplare”.