Europa League, la lista di Pioli: la decisione sui neo acquisti

Il Milan di Stefano Pioli ha reso noto la lista dei calciatori che saranno convocati in occasione dei prossimi impegni europei.

La squadra rossonera allenata dal tecnico Stefano Pioli tornerà in campo domani, sabato 3 febbraio, alle ore 18:00 contro il Frosinone: una sfida apparentemente facile sulla carta, ma che può presentare numerose insidie. La squadra allenata da Di Francesco, infatti, sta provando ad uscire da un momento critico dopo aver subito 4 sconfitte consecutive, 5 se ci aggiungiamo anche quella in Coppa Italia, allontanandosi di fatto dalla zona retrocessione, distante solo 5 lunghezze.

Per la sfida contro i Ciociari, Stefano Pioli ritrova Bennacer, rientrato dalla Coppa d’Africa e indisponibile nella prima parte di stagione a causa dell’infortunio rimediato nel finale della scorsa stagione. Ancora indisponibili saranno i tre difensori Kaluku, Thiaw e Tomori, che dovranno stare lontano dal campo almeno per un mesetto ancora. Indisponibile sarà anche il centrocampista Pobega, fuori ancora per la lesione al retto femorale. Nel complesso, la situazione infortuni in casa rossonera è rientrata, con Pioli che ha ritrovato gran parte dei suoi giocatori e ha potuto accogliere due nuovi rinforzi in fase difensiva, in vista dei prossimi impegni.

La lista dei convocati di Pioli per l’Europa League

Dopo aver cominciato la stagione europea in Champions League, il Milan si è dovuto arrendere ai gironi della competizione, uscendo da terzo classificato e retrocedendo di fatto in Europa League: i rossoneri, infatti, nelle prossime settimane avranno in programma la doppia sfida di Europa contro il Rennes, valevole per l’accesso agli ottavi della competizione.

A tal proposito, Stefano Pioli ha dovuto stilare nuovamente la lista dei convocati in vista di questo nuovo cammino europeo: sono 25 i nomi presentati dal club rossonero alla UEFA, con tre novità. Bennacer a centrocampo, Terracciano e Gabbia in difesa: il primo non era a disposizione del tecnico rossonero per la prima parte di Campionato quindi non ha potuto disputare la Champions, mentre gli altri due sono i nuovi innesti di questa sessione invernale di calciomercato.

Ricordiamo che, da regolamento UEFA, qualora una squadra convoca 25 giocatori, 8 devono essere cresciuti localmente, ovvero devono aver giocato con il club per 3 anni consecutivi nella fascia d’età 15-21 anni oppure aver giocato nella stessa federazione del club per almeno 3 anni, sempre nella stessa fascia d’età. Di seguito, la lista dei convocati dal tecnico rossonero Stefano Pioli:

PORTIERI: Maignan, Mirante, Sportiello;

DIFENSORI: Theo Hernandez, Kalulu, Kjaer, Thiaw, Tomori, Florenzi, Calabria, Gabbia, Terracciano;

CENTROCAMPISTI: Adli, Bennacer, Loftus-Cheek, Musah, Reijnders, Pobega;

ATTACCANTI: Chukwueze, Leao, Giroud, Jovic, Okafor, Pulisic.