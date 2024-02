Fissato il prezzo, il Milan ci prova: è una richiesta di Conte

Il Milan insegue il sogno per il prossimo calciomercato. Il giocatore è una richiesta di Conte, nel frattempo la società fissa il prezzo

Nonostante il calciomercato si sia chiuso pochi giorni fa, le società non si fermano mai e proseguono il loro lavoro in vista di acquisti per rinforzare le rose.

In particolar modo il Milan può essere una di quelle società che potrebbe farci divertire, a partire dalla panchina che rischia di subire un cambio. Difatti non è un segreto che la dirigenza rossonera si stia guardando attorno per sostituire la propria guida tecnica.

Il percorso di Stefano Pioli pare sempre più giunto al capolinea, ed il nome più in voga sembrerebbe essere quello di Antonio Conte, ex allenatore di Juventus ed Inter.

Calciomercato Milan: Conte ha fatto la sua prima richiesta

La colonna vertebrale rossonera sembra essere costruita a pennello per il tecnico salentino che con il suo modo di giocare, può divertirsi se scegliere il 3-4-3 o 3-5-2. Chi ne gioverebbe sarebbe sicuramente uno come Theo Hernandez, il quale avrebbe di sicuro meno responsabilità da un punto di vista difensivo.

L’ex allenatore del Tottenham potrebbe dal suo canto aver già rilasciato la sua prima richiesta al diavolo per il prossimo calciomercato. Il nome prescelto da Conte è Giovanni Di Lorenzo. Il capitano del Napoli ha spesso giocato come terzino, ma ha caratteristiche ottimali per poter ricoprire il ruolo di quinto a tutta fascia, o eventualmente braccetto in caso di necessità.

Il classe ’93 dopo un inizio di stagione roboante con i partenopei si è un po’ spento durante il corso della stagione, a causa di un giuoco sin troppo passivo, che non lo valorizza. L’ex difensore dell’Empoli sembra essersi perso rispetto allo scorso anno, e magari un cambio è proprio ciò che gli farebbe comodo per ritrovarsi.

Fare spesa da Aurelio De Laurentiis non è mai semplice, il presidente della squadra dei campioni d’Italia ha infatti fissato il prezzo. Difficilmente si smuoverà per una cifra inferiore ai venticinque o trenta milioni di euro per il classe ’93. Inoltre va’ anche considerata la volontà del capitano che avendo anche la responsabilità della fascia al braccio, ci penserà più di una volta di un ipotetico trasferimento.

Chiaramente tutto questo è ancora una cospirazione, affinché il meccanismo s’inneschi sarà necessario prima verificarsi il cambio in panchina. Vedremo dunque se effettivamente ci sarà l’approdo di Antonio Conte al Milan e se il tecnico verrà accontentato sin da subito da Furlani e Moncada.