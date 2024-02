Florenzi senza dubbi su Leao: rivelazione su di lui

Il Milan non porta a casa la vittoria contro l’Atalanta e neanche un gran gol di Leao risolleva i rossoneri; nel post-partita le parole di Florenzi.

Una gara iniziata nel migliore dei modi per i rossoneri con un gran gol di Leao nei primi minuti che finalmente torna al gol in campionato. Il match è andato poi scemando e l’Atalanta è riuscita ad essere la solita squadra ostica per Pioli. Nel post-partita ai microfoni di DAZN ecco le parole del terzino preferito a Calabria.

Milan, le parole di Florenzi

Il Milan non va oltre il pareggio contro l’Atalanta. La saquadra di Pioli non ha inciso e alla fine dei tempi regolamentari non è riuscito a segnare il gol vittoria. Ai microfoni di DAZN nel post-partita ecco Alessandro Florenzi, le sue parole:

Abbiamo amarezza per il risultato. La prestazione è fra le più convincenti di quest’anno per come abbiamo approcciato la gara. Ai punti dovevamo vincerla noi.

Così esordisce Florenzi. Parla poi delle critiche e di un giocatore oggi ritrovato come Leao: