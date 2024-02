Futuro Giroud, annuncio dall’intermediario: trema il Milan

Il futuro di Olivier Giroud rappresenta uno dei crocevia del prossimo futuro rossonero. L’intermediario del francese ha parlato del rinnovo.

Il Milan sta vivendo un momento particolare. I rossoneri stanno cercando di ritrovare quella tanto amata continuità che ha da sempre contraddistinto le vincenti dello Scudetto. Infatti il Diavolo paga quella parentesi autunnale in cui, per un motivo o per un altro, Juventus ed Inter hanno scavato un solco sul terzo posto. Ora però Madama sta perdendo colpi, per lo meno in questa settimana, e la squadra di Pioli si sta facendo nuovamente sotto. Dall’altro lato l’Inter sembra però essersi resa inscalfibile, con l’unica incognita rappresentata dal possibile doppio impegno tra Serie A e Champions League.

Tornando al Milan, c’è la sensazione che qualcosa stia cambiando nell’ultimo periodo. In particolare le vittorie sudate con Udinese e Frosinone potrebbero dare una marcia in più all’euforia del gruppo. Euforia che sembra essere la benzina per eccellenza di questa versione del Diavolo, la stessa che l’ha portato allo Scudetto di tre stagioni fa. Tra l’altro in entrambe le vittorie c’è lo zampino di Jovic, tanto bistrattato nei primi mesi, quanto adorato adesso. Ed è proprio il buon momento dell’attaccante ex Real e Fiorentina ad aver alzato qualche rumors sul futuro di Olivier Giroud. Futuro del quale ha parlato un membro dell’entourage del francese.

Giroud, scenari futuri

Olivier Giroud è stato negli ultimi anni la torre a cui il Milan ha appoggiato più volte le proprie speranze. Ora però si aprono diversi scenari sul futuro del francese, siccome il suo contratto è in scadenza al termine di questa stagione. Il Milan si guarda intorno da diverso tempo, con il pensiero di decidere se affidarsi alla staffetta tra Jovic ed un nuovo profilo, oppure continuare con il francese. In particolare Vincenzo Morabito, membro dell’entourage del francese importante per il suo arrivo in Italia, ha parlato del futuro dell’attaccante rossonero ai microfoni di Radio Crc.

Morabito ha esordito così: “Lui è bravissimo a tenere alta la squadra. Nella vittoria dello Scudetto è stato fondamentale. Però le nozze si fanno in due ed il finale di stagione sarà decisivo. Al Milan sta bene, ma bisogna tenere conto anche della sua famiglia. Ha rinunciato ai soldi arabi, ma penso che si debba attendere. Intanto darà tutto per il Milan”. Patata bollente passata alla dirigenza del Diavolo, che in questi mesi continuerà la programmazione per il proprio futuro. Però è chiaro che, in caso in cui il Milan avesse la volontà di proseguire con Giroud, il tempo iniziare a scarseggiare.