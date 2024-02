Futuro Pioli, cambia tutto: il tecnico si è esposto chiaramente

Stefano Pioli non si nasconde ed esce allo scoperto, rivelando a tutti le sue intenzioni. Il Milan dovrà prendere una decisione pesante.

Crocifisso più e più volte per scelte alle volte discutibili e alle volte per colpe che effettivamente non ha. Vero e proprio capro espiatorio dei tifosi. Stefano Pioli non sta passando una stagione semplice così come il suo Milan, terzo a -8 dalla prima in classifica, apparentemente irraggiungibile.

E se da una parte il tecnico emiliano dichiara di accettare questo gioco delle parti dove ogni giorno viene messo in discussione e dato per spacciato, dall’altra effettivamente qualcosa pare stia accadendo. L’ombra di Antonio Conte non incombe più solo in qualche salotto televisivo di alcune emittenti locali, ma si riflette ovunque, forse fin troppo.

Molti tifosi pensano che sia arrivata la conclusione di un ciclo. Una fine arrivata in modo molto naturale e, bisogna dirlo, in modo anche piuttosto vincente. Al netto delle amare critiche dei tifosi nei confronti di allenatore, società, mercato e dirigenti, nelle ultime 5 partite sono state conquistate 4 vittorie e 1 pareggio, testimonianza tangibile di una squadra viva.

Pioli vuole meritarsi il rinnovo: Europa League nel mirino

La società nelle ultime settimane sta riflettendo molto. Quella stessa società che in estate aveva licenziato Maldini tenendosi stretto Pioli, per poi avviare quella campagna acquisti stellare, al netto dell’addio di Sandro Tonali.

Ma come tutti i grandi allenatori, l’ex Fiorentina e Inter vuole giocarsi tutte le sue carte al meglio, cercando di mettere in seria difficoltà Cardinale. Con l’Europa League alle porte, secondo le indiscrezioni, arrivare fino alla finale e portare un trofeo a Milano sarebbe il primo vero grande obiettivo. Poi essendo la speranza l’ultima a morire, con un auto sabotaggio stile Inter 2021, rientrare di prepotenza in quella lotta scudetto, più che mai lontana ad oggi.

TuttoSport stamani scrive proprio che l’allenatore emiliano non solo vorrebbe strappare una riconferma a fine stagione, ma starebbe convincendo tutti che un suo rinnovo gioverebbe alla squadra, dando continuità al suo progetto.

Il tecnico crede ancora di poter dare tanto al club, anche in virtù del suo grande attaccamento. Con i colori rossoneri addosso Pioli si è elevato al massimo della sua carriera, prendendo una squadra in netta difficoltà e portandola alla vittoria del Tricolore. Proprio per questo non ha alcuna intenzione di mollare, perché ha già vinto e ha grande voglia di rifarlo ancora.