Futuro San Siro, disgelo tra Milan ed Inter: le ultime

In casa Milan oltre che alle questioni di campo, si continua a guardare al futuro anche sull’extra campo. In primo piano c’è la questione stadio, con l’ipotesi del restyling di San Siro e il nuovo stadio a San Donato. Nelle ultime ore, Milan ed Inter son tornate a parlarsi per il futuro dello storico impianto.

Le ultime settimane hanno visto il Milan ritrovarsi pienamente dal punto di vista del gioco e dei risultati, ma non solo. La società rossonera si è mossa con decisione e concretezza per la realizzazione del nuovo stadio a San Donato, dove è stato già acquistato il terreno su cui costruire l’impianto.

Si continua però a parlare sempre del futuro di San Siro, con il sindaco Sala che invita Inter e Milan a riflettere sull’ipotesi restyling. Le due società valutano la proposta del primo cittadino di Milano.

Futuro San Siro, Milan ed Inter tornano a parlarsi per valutare le opzioni sul tavolo

Sono settimane importanti per Milan ed Inter sia dentro che fuori dal campo. Le due squadre al momento sono le prime due forze in Italia – anche se tra di loro c’è la Juventus – che però stasera potrebbe essere scavalcata dai rossoneri. I due club oltre che in campionato, sono impegnati rispettivamente in Europa e Champions League, con i loro match in programma durante la settimana imminente. Oltre al campo, i due club sono protagonisti anche fuori dal campo, visto l’idea di creare un impianto nuovo e abbandonare San Siro.

Nel corso degli anni si sono susseguite diverse voci sul futuro impianto dei due club, ma finora il passo più concreto è stato fatto dal Milan. I rossoneri hanno già acquistato i terreni a San Donato, dove far sorgere il nuovo stadio. Nelle ultime ore però si è tornato a parlare di un restyling di San Siro,come proposto dal sindaco Sala. Come riporta Tuttosport, i vertici di Milan ed Inter sarebbero tornati a parlare di questa ipotesi, dopo che l’idea sembrava esser stata accantonata. C’è dunque l’apertura tra i due club nel discutere l’ipotesi restyling del Meazza, però il Milan ha una particolar fretta.

Difatti Cardinale sta spingendo per avere una risposta in tempi brevi dai vertici dell’Inter. Il numero uno di RedBird è maggiormente propenso a far avanzare a grandi passi il progetto di San Donato, ma vuole comunque prima valutare per l’ultima volta l’ipotesi di collaborare con l’Inter. I tempi però stringono, e qualora non arrivasse la risposta da parte dei nerazzurri, Cardinale proseguirà i discorsi con il Comune di San Donato. Dunque l’apertura al restyling di San Siro c’è, purché l’Inter dia una risposta in tempi brevi. La palla passa ai nerazzurri, che dovranno decidere se ristrutturare l’impianto storico, o muoversi per il nuovo impianto programmato a Rozzano.