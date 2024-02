Futuro Thiago Motta, Ibrahimovic decisivo: l’agente non ha dubbi

Il Milan resta sulle tracce di Thiago Motta. Zlatan Ibrahimovic potrebbe risultare decisivo nella trattativa.

Il nome di Thiago Motta continua ad essere un costante pallino nella testa dei massimi dirigenti del Milan. La società rossonera è rimasta ammaliata dall’ottima stagione che sta disputando sin qui l’allenatore ex Spezia alla guida del Bologna. I rossoblù, con il lavoro di Thiago Motta, si sono presi di diritto il titolo di squadra rivelazione del campionato. Nonostante la netta inferiorità sulla carta rispetto ai chi lotta per l’Europa, la formazione emiliana si è fatta largo fino ad arrivare ai vertici della classifica di Serie A.

Con idee tattiche innovative e una filosofia di gioco ben delineata, il Bologna di Thiago Motta è diventato tra i club che più brulica di calcio in Serie A. Non è un caso, se i rossoblù sono attualmente aggrappati alla zona Champions League, a pari punti con l’Atalanta. La squadra emiliana ha tuttora dietro formazioni come Roma, Fiorentina, Lazio e Napoli. Thiago Motta, di fatto, continua ad essere uno dei profili che piace di più al Milan per il dopo Pioli. Qualora arrivasse l’addio con il tencico di Parma, la società sarebbe pronta a fare sul serio per portare l’ex Inter in rossonero. In questa vicenda, Zlatan Ibrahimovic potrebbe ricoprire un ruolo decisivo.

Thiago Motta in orbita Milan: Ibrahimovic potrebbe risultare decisivo

Il Bologna di Thiago Motta sta dando spettacolo in Serie A, mostrando un gioco propositivo ma allo stesso tempo concreto. Uno dei giocatori più rappresentativi di questa stagione idilliaca dei rossoblù, è Joshua Zirkzee. L’attaccante classe 2001 sta attirando l’attenzione di molti club con il suo innato talento, tra cui il Milan. Infatti, il club rossoblù starebbe pensando di piazzare il doppio colpo dal Bologna: Thiago Motta–Joshua Zirkzee.

Sul futuro di Thiago Motta, ha parlato lo stesso avvocato del tecnico del Bologna, Dario Canovi. Il legale dell’allenatore ex Spezia si è mostrato molto chiaro ed inciso ai microfoni della trasmissione ‘QSVS’: “Thiago è uomo da progetto, vuole partecipare alla costruzione della squadra ed esser coinvolto direttamente nelle scelte dal club. Non credo accetterebbe una società se gli dicessero ‘ecco, questa è la squadra, allenala e stop”.

Nel caso in cui arrivasse l’addio con mister Pioli, il Milan potrebbe fare leva su Zlatan Ibrahimovic per portare Thiago Motta in rossonero: “Paris Saint-Germain, Juventus o Milan in futuro? Son tutti grandi club. Se dovesse arrivare una chiamata di un grande club sarebbe difficile rifiutare. Rapporto con Ibrahimovic? A Parigi sono diventati amici veri, c’è grande stima tra loro, si assomigliano”.