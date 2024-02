“Già parlano di un nuovo allenatore”: Pioli in bilico, l’ex Inter lo difende

Nonostante gli ultimi risultati il futuro di Pioli sulla panchina del Milan è ancora incerto. L’ex giocatore dell’Inter però non ha dubbi.

L’inizio di 2024 del Milan è stato senza dubbio più che sufficiente. Fatta eccezione del pareggio a San Siro contro il Bologna, con la beffa dei due rigori sbagliati e del gol del pari subito in extremis, i Rossoneri hanno fatto bottino pieno in ogni gara e adesso hanno messo nel mirino il secondo posto occupato dalla Juventus. A fare però da contraltare a questo inizio anno quasi perfetto, c’è la prima parte di stagione che è stata sicuramente molto meno esaltante.

La netta distanza dall’Inter capolista e l’eliminazione ai gironi di Champions League (in un gruppo tutt’altro che abbordabile) sono certamente figlie di un percorso troppo altalenante di Leao e compagni. Il primo colpevole secondo tutta la tifoseria è Stefano Pioli che ormai da mesi non è più ritenuto adatto all’incarico.

Già nella scorsa stagione le critiche nei confronti del tecnico rossonero erano state molte e anche in questa prima metà di stagione non sono di certo mancate. Il suo nome è stato messo più volte in discussione, ma la società gli ha sempre dato fiducia e i risultati al momento stanno dando ragione. Tra i pochi che difendono Stefano Pioli c’è anche Radja Nainggolan, che ancora una volta si dimostra spiazzante nelle sue dichiarazioni.

Nainggolan difende a sorpresa Pioli: le sue parole

L’ex centrocampista di Inter e Roma, al momento in forza agli indonesiani del Bhayangkara, è tornato a far parlare di sé lasciando un commento su Instagram sotto un post dove venivano analizzati i punti fatti dal Milan in questa stagione, gli stessi fatti nella stagione dello Scudetto vinto ai danni dell’Inter:

E poi già parlano di un altro allenatore.

Le parole del belga sono una chiara difesa nei confronti di Pioli, che nelle ultime settimane ha sicuramente messo a tacere le critiche con un filotto di risultati utili da far invidia a chiunque. Il futuro del tecnico parmigiano continua ad essere in bilico e probabilmente a fine stagione arriverà comunque la separazione, con Antonio Conte che è il sogno di ogni tifoso per la panchina rossonera. In ogni caso non si può sicuramente parlare di stagione fallimentare e anche i numeri lo dimostrano e se non ci fosse un’Inter praticamente perfetta adesso anche il Milan sarebbe lì a lottare per la seconda stella.