Giudice Sportivo, Milan multato dopo la gara con l’Atalanta: il comunicato

La decisione del Giudice Sportivo in seguito agli episodi verificatisi nella gara casalinga contro l’Atalanta.

Il Milan non ne esce indenne dalla gara contro l’Atalanta. Oltre alla beffa del pareggio, che i rossoneri hanno subito per un rigore trasformato da Koopmeiners al 42′, per un presunto fallo di Giroud su Holm, il rimorso è quello di non aver potuto accorciare sulla Juventus seconda in classifica.

Mentre i bianconeri, infatti, sono riusciti a vincere all’ultimo respiro sul Frosinone di Di Francesco grazie alla rete di Rugani allo scadere del secondo tempo, il Milan non è stato in grado di sbloccare il risultato. Il gol (dopo appena tre minuti) di Leao non è stato sufficiente ad ipotecare il match. Così, allo stadio San Siro, il match si è concluso per 1-1 con le reti di Leao e Koopmeiners. I nerazzurri strappano un punto pur non avendo brillato in questa prestazione, e il Milan di Stefano Pioli ne esce deluso e amareggiato.

Oltre al punto probabilmente regalato dal Milan (vista la prestazione dei rossoneri), è giunta nella giornata odierna anche la decisione del Giudice Sportivo in seguito agli episodi verificatisi durante il match.

La decisione del Giudice Sportivo: multa da 10.000 euro al Milan

Il Giudice Sportivo, al termine della 26^ giornata del campionato di Serie A 2023/2024, ha emesso le proprie decisioni sugli episodi delle gare da sanzionare. Arriva la stangata anche per il Milan, che oltre al danno del pareggio rimediato contro i bergamaschi, dovrà subire anche la beffa e mettere mano alle proprie tasche per pagare la multa ricevuta. Questa, infatti, la decisione del Giudice Sportivo in seguito a Milan-Atalanta:

“Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. MILAN per avere suoi sostenitori, al 42° e 45° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione di due calciatori della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Diecimila euro di multa dunque per i rossoneri, che ancora una volta dovranno pagare per il comportamento scorretto dei propri tifosi che hanno utilizzato un fascio di luce-laser verso i giocatori del club bergamasco.

Milan-Atalanta, dunque, continua a far parlare: da un lato, oggetto di querelle ancora la decisione arbitrale di concedere il calcio di rigore ai bergamaschi, dall’altro, i comportamenti scorretti da parte dei tifosi costringono i club a pagare di tasca propria per simili atti che non possono per alcun motivo rimanere impuniti.