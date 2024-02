“Guardo i video di Van Basten”: il rossonero fa emozionare i tifosi

Quando si cresce in una società leggendaria come il Milan, è difficile crescere senza punti di riferimento nel passato. Così ha confermato il giovane talento rossonero, da sempre innamorato di Van Basten.

Ci sono tanti bambini che nascono e crescono con il sogno di fare della propria passione più grande, ovvero il calcio, il proprio mestiere. Ma solo pochi riescono nell’intento, e soprattutto riescono a rendersi autori di qualcosa di veramente grande.

Nel Milan, tante sono state le leggende e i campioni che ne hanno scritto la storia passo dopo passo, vittoria dopo vittoria. Alcuni di essi erano tifosi rossoneri sin da bambini, altri lo sono diventati col tempo a suon di gesta eroiche.

E in un’epoca come quella presente, dove il calcio sembra sempre più allontanarsi dal romanticismo che lo ha contraddistinto e reso quel che è sin dalla sua nascita, c’è ancora qualcuno che si lascia ispirare dai giganti del passato. Ma non solo.

Marco Van Basten: l’eterna leggenda del Milan

Quest’anno si è parlato tanto del mondo delle giovanili e di come il Milan abbia spinto sull’acceleratore per integrare qualche ragazzo nella rosa a disposizione di Stefano Pioli. D’altronde, la strada per il futuro deve essere pavimentata sin da ora, e non esiste modo più efficace per indirizzarla al successo.

Fra i giovanissimi, ce n’è uno che ha fatto particolarmente parlare di sé: si tratta di Francesco Camarda. Il rossonero classe 2008 ha risposto a qualche domanda posta presso l’Auditorium Allianz di Milano a in occasione della presentazione del Trofeo Galbiati.

La giovanissima stella del diavolo, secondo le parole riportate da SportMediaset, ha subito svelato quale sia il suo prossimo obiettivo nel mirino: segnare una rete a San Siro, nel suo tempio.

E per quanto riguarda, invece, i giocatori da cui prende ispirazione e grinta da sfruttare poi in campo, ha parlato così:

Non ho un idolo, ho 4-5 giocatori a cui mi vorrei ispirare. Tipo Suarez, Benzema… Ce ne sono un po’. Non ho un vero e proprio idolo. Pensando al passato guardo i video di van Basten. Sono campioni solo da ammirare e bisogna provare a imitarli.

125 reti, 49 assist, più di 17.000 minuti totali giocati con la maglia del Milan. Ma soprattutto tre palloni d’oro e due Champions League – oltre agli innumerevoli trofei nazionali e altri internazionali raggiunti col Diavolo: per un giovane attaccante rossonero, Marco van Basten non può che essere un simbolo e un punto di riferimento. Una luce nelle ombre crescenti del calcio moderno.