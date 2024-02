Il Bayern tenta l’assalto a Theo Hernandez: richiesta folle del Milan

Furlani e Moncada hanno fissato il prezzo per il fuoriclasse francese nella speranza di trattenerlo a Milano.

Negli scorsi giorni è uscita l’indiscrezione che il Bayern Monaco ha messo gli occhi su Theo Hernandez, che ormai da qualche anno è in pianta stabile tra i terzini più forti in circolazione. Il classe 97 da quando è in rossonero ha fatto vedere cose incredibili ed è stato uno dei principali artefici dello scudetto di due stagioni fa quando fece registrare 5 gol e 5 assist nel nostro campionato. A sinistra il francese forma con Rafa Leao uno dei tandem di coppia più pericoloso d’Europa, se non il più pericoloso, anche grazie alla chimica che i due hanno saputo trovare.

Il terzino è in scadenza nel 2026 e la dirigenza rossonera ha già avviato i contatti con l’entourage del giocatore per trattenere in rosa uno dei suoi giocatori più amati dai tifosi. Al momento Theo ha un ingaggio di circa 4 milioni di euro netti e l’intento di Manuel Garcìa Quilòn, agente del francese, è quello di allineare lo stipendio del suo rappresentato ai top player di ruolo. Il Milan, dal canto suo, non ha la capacità economica di un top club come il Bayern Monaco ma spera che il ragazzo si “accontenti” di qualche milione in meno per fare una scelta di cuore. Ciononostante, per sicurezza, i rossoneri hanno fissato la cifra necessaria per convincerli a privarsi del fuoriclasse.

Cifre da capogiro

Per chiunque voglia firmare Theo, il Milan ha fatto sapere che servoniranno 100 milioni di euro per poter portarlo via da Casa Milan. Una cifra da capogiro che però i bavaresi non avrebbero problemi a sborsare considerando il possibile addio in estate di Alphonso Davies. Il canadese, come riportato da Fabrizio Romano, è un obiettivo del Real Madrid e, se dovesse partire, andrebbe a creare un vuoto nella posizione che spingerebbe i tedeschi a fare follie per trovare il sostituto.

In casa Milan lavorano al rinnovo e nel frattempo ricordano le parole da un personaggio d’eccezione. Lucas Hernandez, fratello di Theo, quando in estate è passato dal Bayern al PSG aveva dichiarato in un’intervista a Le Parisien che aveva scelto di lasciare la Germania per questioni ambientali: non conoscere la lingua e un clima poco favorevole nello spogliatoio sono state le cause principali dalla sua partenza. Questo sarà chiaramente un fattore per la decisione di Theo, che il Milan spera possa ascoltare il fratello.