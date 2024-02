Il dato è inequivocabile: numeri da Scudetto per il Milan

Il dato parla chiaro. Il Milan di mister Stefano Pioli torna a prendersi la scena del campionato di Serie A.

La prima parte di stagione, macchiata dai troppi infortuni e di conseguenza da un rendimento altalenante, sembra essere diventato solo un brutto ricordo per il Milan di mister Stefano Pioli. Dopo un periodo di grande difficoltà, la squadra rossonera si è rimessa in carreggiata, tornando a prendersi i riflettori della Serie A. La formazione lombarda è tornata sulla cresta dell’onda, lanciando incoraggianti segnali di ripresa sia sul piano del gioco che in termine di risultati. Il Milan si è messo alle spalle in modo definitivo una prima parte di stagione travagliata, anche se ieri è arrivato l’ennesimo infortunio muscolare con il ko di Davide Calabria.

Ma mentre il fattore infortuni continua a restare una costante, il Milan di mister Stefano Pioli continua a macinare punti a tutta forza, tenendosi stretta la terza posizione in classifica. Con la vittoria ottenuta ieri ai danni del Napoli di Walter Mazzarri, la compagine rossonera ha raccolto la sua seconda vittoria di fila, nonché il suo nono risultato utile consecutivo in campionato. Striscia positiva che ha permesso al Milan di mettere fine ad un momento alquanto difficile, vedendo sempre più vicino l’obiettivo stagionale, ovvero, quello di qualificarsi per la prossima edizione della UEFA Champions League.

Il dato parla chiaro: il Milan è tornato

Il Milan di mister Stefano Pioli è tornato a convincere nelle prestazioni in campo, ma sopratutto a vincere, inanellando una serie di risultati positivi che stanno dando alla squadra una nuova linfa. La formazione rossonera è saldamente al terzo posto in classifica, a +10 dalla quarta posizione, presidiata dall’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

La striscia di risultati, ha permesso al Milan di mister Stefano Pioli di venire fuori da un momento complicato, lanciandosi addirittura alla conquista del secondo posto, meta quasi irraggiungibile fino a poco tempo fa. La squadra rossonera ha ripreso ad avere una marcia costante, la stessa di chi sta lottando per lo Scudetto, come Inter e Juventus. In attesa della sfida dei bianconeri, che scenderanno in campo stasera contro l’Udinese, i rossoneri si vedono momentaneamente a -1 dal secondo posto.

C’è un dato che parla chiaro, confermando la netta ripresa del Milan. Secondo i numeri raccolti da ‘Opta’, la squadra rossonera ha ottenuto 52 punti nelle prime 24 partite di questo campionato. Nell’era dei tre punti a vittoria, il Milan ha fatto meglio solo nel 1995/96 (53) e nel 2003/04 (61). In entrambe le circostanze, la formazione rossonera riuscì a mettere le mani sullo Scudetto. Oggi, i 52 punti valgono il terzo posto per il Milan.