Il Milan primo in Europa: che iniziativa per i tifosi

Il Milan è il primo club in Europa ad introdurre l’AR FAN CAM, una novità che cambia l’esperienza all’interno di uno Stadio di calcio

Il calcio è in continua evoluzione, cambiano i regolamenti, si aggiornano i tornei e le squadre sono chiamate a stare al passo dei tempi. In questo senso, anche la visione di una gara allo Stadio può subire delle mutazioni. In questo senso, il Milan, si è preso lo scettro come primo club in Europa per aver introdotto la “AR FAN CAM”, durante Milan-Napoli, big match valido per la ventiquattresima giornata del campionato di Serie A.

AR FAN CAM – Il Milan cambia l’esperienza allo Stadio

Tramite una nota il club rossonero ha spiegato questa novità, ribadendo che verrà utilizzata anche nelle prossime sfide casalinghe, a partire da un altro grande scontro in programma domenica 25 febbraio, quando a San Siro arriverà l’Atalanta di Gasperini.

Questa la nota ufficiale del Milan:

Quello rossonero è il primo Club in Europa a implementare una Augmented Reality Fan Cam – una cam dedicata ai tifosi in realtà aumentata – in occasione di una partita, integrando l’esperienza allo stadio con i filtri AR sempre più diffusi. Milan-Napoli è stata la partita delle prime volte: le iniziative legate alla realtà aumentata sono coincise con il lancio dei nuovi Fourth Kits del Club rossonero. Per l’occasione, AC Milan ha presentato la quarta maglia sfruttando l’AR: lo speaker di San Siro ha indossato virtualmente il nuovo kit, mentre i tifosi hanno potuto utilizzare filtri ed effetti 3D, il tutto trasmesso sui megaschermi dello stadio. La AR Fan Cam è stata creata in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Viewtoo

Il club meneghino ha sottolineato che si tratta solamente di una delle iniziative:

Quella della AR Fan Cam è solo l’ultima delle molte iniziative digitali che il Club rossonero ha pensato per coinvolgere sempre più attivamente i propri tifosi, con oltre 1,3 milioni di spettatori che hanno assistito alle partite casalinghe del Milan, fino ad oggi, in questa stagione. Sempre a San Siro è attivo, infatti, il Photo Wall che consente ai tifosi di condividere un selfie di giornata, scattato dagli spalti dello stadio, e vivere un momento da protagonista sui maxischermi, tramite slideshow dedicato nell’immediato pre-partita.

Per chiudere altre opportunità per i tifosi per vincere maglie autografate e biglietti: