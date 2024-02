Il Milan esulta, la leggenda incorona il baby prodigio: elogio da brividi

Il Milan è in un momento sicuramente positivo, con i rossoneri che si sono avvicinati in classifica anche al secondo posto attualmente occupato dalla Juventus. A confermare il momento positivo è l’elogio di una leggenda al giovane rossonero.

Da diversi anni ormai, il Milan ha adottato una politica che vede puntare molto sia nel presente che nel futuro sui giovani. I rossoneri sono stati uno dei primi club in Italia ad adottare questa politica, che poi è stata ripresa da altri club di Serie A.

Il settore giovanile del Milan è abituato a sfornare dei grandi talenti, tra cui uno di questi ha già esordito in Serie A qualche mese fa. Per il giovane talento rossonero arriva l’elogio da brividi della leggenda di un club di A.

Una bandiera di un club di A elogia il baby prodigio del Milan

Sono ormai diversi mesi che in orbita Milan si parla molto bene del giovane attaccante, Francesco Camarda. L’attaccante della Primavera rossonera – nonostante abbia solamente 15 anni – ha già esordito in Serie A, diventando il più giovane esordiente nella storia del campionato italiano. Camarda nonostante la giovanissima età, gioca con una semplicità e naturalezza con i ragazzi di età ben superiore alla sua, riuscendo anche a impattare positivamente in ogni match. Pioli l’ha tenuto d’occhio – come accaduto già con altri giovani rossoneri – è gli ha concesso la chance di esordire in Serie A a 15 anni contro la Fiorentina, davanti ad un San Siro gremito. Il giovane attaccante rossonero sta continuando a mettersi in mostra con la Primavera del Milan, prima di poi fare il salto decisivo in prima squadra.

Intanto Camarda è stato ospite dell’evento Adidas Milano Gol City Challenge, a cui era presente anche Alessandro Del Piero. La bandiera e leggenda della Juventus ha speso parole al miele verso il giovane attaccante del Milan: “Ho visto tanti gol che ha fatto, che ha già esordito con la Prima Squadra, queste sono le cose che ci accomunano, poi lui avrà il suo percorso. Viviamo in un calcio un po’ diverso, però resta un gioco stupendo e lui sta facendo grandissime cose e deve ambire a sempre di più. Tutto passa per il quotidiano: a volte è bello, a volte così così e a volte fa schifo, è così. Bisogna saper passare da queste difficoltà e superare anche i momenti positivi, perché a volte fanno anche più male di quelli negativi”.

Sulle belle parole spese dall’ex bianconero si è espresso lo stesso Camarda: “Chi vuole fare il calciatore deve abituarsi a certi tipi di pressione, è così. Sentire i cori al mio esordio? Una cosa che ho segnato sin da bambino, mi è venuta la pelle d’oca, è stata una gran soddisfazione”. Il Milan dunque si coccola il suo baby talento, che dimostra di avere anche una grande mentalità nonostante la giovanissima età. Sicuramente il futuro è dalla sua parte, e sentiremo parlare tanto di Camarda per tanti anni.