Il Milan guarda al futuro: due le priorità in vista del mercato estivo

Il Milan pensa al futuro. La società rossonera ha chiare le proprie idee in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.

Il Milan si prepara a programmare il futuro. Mentre la squadra di mister Stefano Pioli continua a correre imperterrita verso l’obiettivo Champions League, con un terzo posto al momento messo sottochiave, la dirigenza del club rossonero starebbe iniziando a studiare in modo dettagliato quelli che potrebbero diventare i prossimi colpi di mercato targati Milan.

La società rossonera sembra avere le idee molto chiare in vista del futuro. Il club di via Aldo Rossi starebbe operando in modo scrupoloso, con lo scopo di gettare delle basi importanti per le prossime stagioni del Milan. Le alte sfere della compagine lombarda starebbero vagliando diverse opzioni in vista della prossima sessione di calciomercato. La società rossonera starebbe studiando al meglio la situazione per andare a colmare alcune mancanze in rosa attraverso la campagna acquisti estiva. Al di là della permanenza o meno di Pioli, il Milan avrebbe deciso di dare la priorità a due settori del campo: difesa e attacco.

Il Milan ha le idee chiare: i prossimi obiettivi di mercato del club rossonero

La società rossonera starebbe già programmando le prossime mosse di mercato da mandare in atto al termine della stagione corrente. Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, la priorità principali in casa Milan sono due: difesa e attacco.

In occasione della prossima sessione di calciomercato, il Milan andrà sostanzialmente alla ricerca di un centrale di difesa, di un terzino (sinistro), di un centrocampista e di un centravanti. La società sembra avere le idee molto chiare, consapevole che i reparti da limare in maniera più dettagliata sono difesa e attacco.

Per quanto riguarda il reparto arretrato, sono diversi i profili che il Milan starebbe monitorando da un bel po’. Nel mirino del club rossonero sarebbero finiti Lilian Brassier del Brest, Maxence Lacroix del Wolfsburg, Tosin Adarabioyo del Fulham, Lloyd Kelly del Bournemouth, Benoit Badiashile e Trevoh Chalobah del Chelsea. La società lombarda starebbe pensando a uno di questi profili per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione.

Mentre per il ruolo di vice Theo Hernandez, restano sempre accesi i riflettori su Juan Miranda, in scadenza di contratto con il Betis Siviglia. Per il centrocampo, invece, al Milan piacerebbe portare in maglia rossonera Carney Chukwuemeka, giovane talento in forza al Chelsea.

Sono principalmente quattro, invece, i calciatori che sarebbero finiti in orbita Milan per i discorsi legati all’attacco. Tra i giocatori seguiti dalla società rossonera, ci sarebbero Benjamin Sesko del Lipsia, Joshua Zirkzee del Bologna, Santiago Gimenez del Feyenoord e Jonathan David del Lille.