“Il Milan mi voleva”, il retroscena di mercato spiazza i tifosi

La sessione invernale di calciomercato si è conclusa solamente da pochi giorni, ma le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Arriva il retroscena di mercato che spiazza i tifosi del Milan, col giocatore che è stato vicino a vestire la maglia rossonera.

Il mercato invernale del Milan è stato incompleto rispetto a quanto ci si aspettava dalla dirigenza rossonera. L’obiettivo era quello di rimpolpare l’organico fortemente decimato dai tanti infortuni, ma si è riuscito a completare questo target solo parzialmente.

Dopo aver acquistato nel giro di pochi giorni Gabbia e Terracciano, il Milan ha tergiversato troppo per l’acquisto di un altro difensore, ed alla fine non è arrivato più nessuno. Intanto però viene svelato il retroscena di mercato clamoroso riguardante il Milan.

Retroscena di mercato riguardante il Milan: tifosi spiazzati

La sessione invernale di calciomercato doveva essere l’occasione per il Milan di rinforzare e rimpolpare il proprio organico. I rossoneri hanno visto andare ai box diversi giocatori importanti, e tuttora alcuni di loro sono ancora alle prese con i rispettivi infortuni. La dirigenza aveva annunciato di voler regalare a Pioli diversi giocatori per avere una maggior vastità di scelta di settimana in settimana, soprattutto a breve che entrerà in gioco anche l’Europa League.

Purtroppo però Moncada e Furlani sono riusciti a mettere a disposizione di Stefano Pioli solamente Matteo Gabbia e Filippo Terracciano. I due difensori però non bastano al tecnico rossonero, visto che i centrali fermi ai box sono ancora molti (Tomori, Thiaw, Kalulu, ndr.). Intanto però arriva la rivelazione di mercato a sorpresa. A parlare è Federico Marchetti, che ha svelato un retroscena di mercato sul Milan di diversi anni fa ai microfoni di Gianlucadimarzio.com: “Avevo un buon rapporto con Allegri. Mi cercò il Milan ma non si fece nulla, la trattativa fu complicata. Finii alla Lazio: trovammo un accordo con il Cagliari. Sulla base di 5 milioni mi firmarono questa clausola rescissoria e accettai il trasferimento nella capitale”

Dunque ormai oltre 10 anni fa, quando Marchetti era nella miglior forma della sua carriera, è stato vicino a vestire la maglia del Milan. L’attuale portiere dell’Hamrun Spartans (club del campionato maltese) è ormai alle battute finali della sua carriera, ma ha voluto svelare un retroscena di mercato che finora non era mai spuntato alle luci della ribalta. Quando Allegri era l’allenatore del Milan, c’è stata la concreta possibilità che Marchetti diventasse un nuovo portiere dei rossoneri, ma alla fine non se n’è fatto niente. Ad anni di distanza dunque spunta un retroscena di mercato riguardante il Milan, che ha perso l’occasione di tessere uno dei migliori portieri italiani dell’epoca.