Il rossonero lancia un chiaro messaggio a Pioli: “Sono pronto!”

Il giocatore rossonero lancia un invito chiaro a Stefano Pioli: “Io sono sempre pronto”. Le parole sono da vero leader.

Questa prima parte di campionato non è stata molto facile per il Milan che ha dovuto fare i conti con una situazione infortuni che ha colpito la squadra di Stefano Pioli. Il dato emerso è stato che in ogni partita nella prima parte di stagione, la rosa rossonera ha avuto 3,4 o 5 infortunati per ogni match del Milan. Numeri che sembrano assurdi ma purtroppo sono reali e hanno indubbiamente contribuito ai risultati altalenanti che i rossoneri hanno registrato prima dell’inizio del 2024.

Proprio a causa delle troppe assenze in panchina e dei tanti impegni in cui il Milan era impegnato in quel momento, Pioli non ha potuto sempre contare su tutti i suoi titolari e spesso le possibilità di scelte sono state molto limitate, motivo per il quale in più di un’occasione il tecnico rossonero ha dovuto prendere qualche rinforzo dal Milan Primavera, ed è proprio il caso di un giovanissimo che ha colpito tutti:

Simic non si tira indietro e lancia l’invito a Pioli

Jan-Carlo Simic difensore della Primavera rossonera ha già trovato l’esordio con gol in Serie A con la prima squadra durante il match contro il Monza. Pioli, che in passato aveva già puntato su di lui ha deciso di rifidarsi dopo l’infortunio di Pobega.

Il giocatore classe 2005 si è fatto sempre trovare preparato quand’è arrivato il suo momento e in merito alla prima squadra e alla possibilità di essere chiamato ancora ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sportitalia’ subito dopo aver giocato il derby contro l’Inter.

Di seguito le sue parole:

“Sto facendo un bellissimo percorso, ora guardo avanti e cerco di aiutare la Primavera. Non importa dove gioco, io do sempre il meglio per aiutare i miei compagni. Con la Primavera abbiamo i nostri obiettivi e vogliamo raggiungerli. Io sono sempre pronto, sia per Pioli che per Abate”.

Insomma pur avendo solo 19 anni le sue parole sono proprio quelle che direbbe un vero e proprio leader, dopotutto all’interno della squadra del Milan Primavera di Ignazio Abate Simic è un leader sia dentro che fuori dal campo.

Ha dimostrato più volte di essere un ragazzo centrato ma soprattutto concentrato a pieno sulla sua passione che è il calcio e sulla propria crescita professionale dopo essere stato pagato 1 milioni di euro per farlo arrivare dallo Stoccarda. Con la maglia del Milan Primavera ha presenziato in più di 50 partite tra campionato e Youth League giocando al centro della difesa rossonera.