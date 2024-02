Ipotesi rinnovo, ha convinto Pioli: può restare al Milan

Il Milan è pronto a blindare uno dei suoi attaccanti chiave in vista del futuro. La società rossonera ha deciso: discorso rinnovo avviato.

Il Milan di mister Stefano Pioli continua a lanciare segnali incoraggianti, di netta ripresa. Dopo il pari amaro rimediato in casa contro il Bologna, la squadra rossonera è tornata ad assaporare il dolce gusto della vittoria facendo la voce grossa in casa del Frosinone di Eusebio Di Francesco. Con il successo ottenuto in Ciociaria, la formazione lombarda ha messo a segno il suo nono risultato utile di fila. Striscia positiva che conferma in maniera nitida la netta ripresa del club rossonero. Il Milan, saldamente terza in classifica, adesso è a -4 dal secondo posto, presidiato dalla Juventus. L’obiettivo della squadra allenata da mister Stefano Pioli è quello di garantirsi un posto nella prossima UEFA Champions League. Piano che attualmente sembra seguire in pieno, dopo una prima parte di stagione travagliata a causa dei troppi infortuni.

Tra gli artefici principali che stanno permettendo al Milan di ritornare con prepotenza sulla scena della Serie A, c’è Luka Jovic. L’attaccante serbo è diventato una costante per la squadra rossonera, un elemento indispensabile per mister Stefano Pioli. Da calciatore fuori luogo, il centravanti ex Real Madrid è diventato una riserva di lusso. Anche in occasione della sfida con il Frosinone, Luka Jovic si è mostrato determinante entrando dalla panchina. Il calciatore classe 1997 ha messo la sua impronta nel match rossonero, garantendo al Milan tre punti fondamentali con un suo gol e una prestazione autorevole.

Milan pronto a blindare Jovic

Dopo una prima parte di stagione sottotono, Luka Jovic si è preso il Milan e lo ha fatto con forza e con grande sicurezza. L’attaccante è sempre più determinante con la maglia rossonera, c’è un dato che conferma il grande momento del centravanti serbo. Il calciatore ex Real Madrid è primo nella classifica di Serie A per gol da subentrato.

Attualmente sono 7 in gol messi a segno da Luka Jovic, tra campionato e Coppa Italia. L’attaccante rossonero si sta dimostrando un fattore essenziale per la squadra guidata da mister Stefano Pioli. Per questo motivo, la società lombarda sarebbe pronta ad iniziare un serio discorso con l’entourage dell’attaccante.

Secondo quanto raccolto dal quotidiano ‘La Gazzetta dello Sport’, il Milan sarebbe intenzionato a blindare Luka Jovic anche in vista della prossima stagione. Con il futuro di Olivier Giroud in bilico, la società rossonera ha bisogno di certezze in attacco e una di questa si chiama Luka Jovic. Il club rossonero sembrerebbe propenso a rinnovare il contratto dell’attaccante serbo per un altro anno.

La trattativa per il rinnovo non è ancora entrata nel vivo, ma presto le parti si incontreranno per rendere concreta la questione. L’entourage del calciatore serbo potrebbe chiedere un ritocco all’ingaggio del proprio assistito. La possibilità che Luka Jovic resti ancora in quel di Milanello è concreta. I prossimi mesi saranno indicativi in chiave rinnovo, ma una cosa è certa: l’attaccante serbo sta contribuendo alla rinascita rossonera.