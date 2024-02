Jovic ancora in gol: il retroscena sul riscatto del Milan

Luka Jovic sembra aver convinto il Milan. La società rossonera vuole blindare l’attaccante serbo per le prossime stagioni.

Luka Jovic è tornato al gol. Dopo le critiche piovute in seguito all’espulsione diretta rimediata contro il Monza per la manata inferta a Izzo, l’attaccante serbo del Milan questa sera ha ritrovato la via della rete in occasione del match playoff di Europa League contro il Rennes. Al di là del blackout avuto nel precedente match di campionato, il centravanti ex Fiorentina continua a dimostrarsi un elemento di grande importanza per mister Stefano Pioli.

Se il Milan è uscito dal momento no, inanellando nove risultati utili di fila in campionato prima del ko di Monza, una parte del merito va attribuita anche a Luka Jovic. L’attaccante serbo è sin qui a quota 5 gol in Serie A, senza dimenticare la doppietta rifilata al Cagliari in Coppa Italia. Numeri che hanno contribuito alla rinascita del Milan nella seconda parte di stagione.

Il Milan è deciso: rossoneri pronti a riscattare Jovic

Luka Jovic è una vera e propria risorsa per il club rossonero e lo dimostrano i fatti. L’attaccante serbo è stato decisivo in trasferte ostiche come Salerno, Udine, Frosinone. Però, proprio nell’ultima trasferta di campionato, il calciatore ex Real Madrid ha fatto discutere per il cartellino rosso incassato, che gli impedirà di prendere parte alle sfide contro Atalanta e Lazio. Prestazione negativa, che Luka Jovic ha riscattato questa sera, trovando il suo primo gol in Europa League con il Milan.

Luka Jovic ha messo già alle spalle la brutta prova fornita a Monza, andando in rete a margine dei playoff di Europa League contro il Rennes. Non è mancata, però, una piccola nota negativa nella prestazione della punta serba nella trasferta francese. Dopo la prima gioia europea con la maglia rossonera, ancora una volta, l’attaccante serbo si è reso protagonista in negativo nel finale di gara, causando un rigore per un fallo di mano.

A suon di prestazione e gol decisivi, Luka Jovic sembra aver convinto la società rossonera ad intavolare la trattativa per il rinnovo. Il Milan avrebbe tutte le intenzioni di trovare un punto di incontro con l’entourage del serbo. Il contratto del centravanti ha un contratto di 1,3 milioni di euro a stagione, che scade al termine della stagione. Tuttavia, la società rossonera si è riservata la possibilità di prolungare il contratto di altre tre stagioni, anni in anno. Spetterà a Furlani, Moncada e D’Ottavio, in accordo con l’allenatore rossonero, decidere se andare avanti o meno con Luka Jovic.

Nonostante la particolare opzione, nulla preclude l’eventualità di un accordo differente tra le parti. Secondo ‘Calciomercato.com’, l’agente del calciatore, Fali Ramadani, potrebbe optare per un altro tipo di rinnovo, chiedendo al club un adeguamento dell’ingaggio e la rimozione della clausola di prolungamento annuale. La volontà del Milan, al momento, sembra molto chiara: blindare Luka Jovic per le prossime stagioni.