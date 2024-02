Juventus, Rabiot non si nasconde: messaggio al Milan

Il Milan contro il Monza avrà una ghiotta occasione per conquistare una posizione. Rabiot però non si nasconde e lancia il suo messaggio.

I rossoneri domani sera affronteranno il Monza fuori casa e avranno una chiara occasione per smuovere finalmente la classifica. La Juventus difatti ha perso tanti punti per strada, solo due punti sono stati conquistati in quattro partite, e un campionato che fino a poche settimane fa sembrava ancora apertissimo ora non lo è certamente più. L’Inter tra i due litiganti corre e mantiene salda la vetta a suon di vittorie.

Per la squadra di Pioli domani ci sarà una buona occasione per andare a smuovere le acque nelle prime tre posizioni e il Monza non è un avversario invalicabile; la freccia a sinistra dunque è già accesa per il Milan. Tuttavia la Juventus non vuole mollare, nonostante le ultime brutte uscite è Adrien Rabiot, centrocampista bianconero, a confermare che ora non conta più chi si trovi davanti e chi dietro, ma l’unico obiettivo è mantenere salda la classifica. Dopo il pareggio ecco le sue parole ai microfoni di DAZN.

Milan, Rabiot sicuro sull’obiettivo Juve

I rossoneri possono dare un continuo all’ottima annata iniziata e svoltare la classifica, la Juventus è stata frenata ma la posizione non sarà ceduta facilmente.

Alle ore 20:45 di domani sera il Milan affronterà il Monza fuori casa. Sarà una partita importante e soprattutto sarà da vincere per i rossoneri perchè in palio c’è la seconda posizione in classifica. La Juventus non sta infatti vivendo un buon periodo e come le ultime quattro gare lasciano intuire è un periodo buio per la squadra di Allegri.

Dunque c’è l’opzione sorpasso andando un punto davanti alla Juve per il Diavolo. Sarebbe un’ottimo traguardo per Pioli che è passato dal rischio esonero di pochi mesi fa alla lotta aperta per la seconda posizione. Dopo il 2-2 di Verona Juve a parlare è stato Adrien Rabiot. Il centrocampista, rammaricato per il risultato, nel post-partita ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla classifica; le sue parole:

Dobbiamo essere realisti, dobbiamo lottare per tenere il secondo posto, senza preoccuparsi di chi c’è dietro.

Dunque eloquente la sua dichiarazione lanciando la sfida ai rossoneri. La Juve lotterà per mantenere il secondo posto e il Milan non fa paura. Ora sarà tutto nelle mani di Stefano Pioli e dei suoi ragazzi che dovranno impegnarsi per smentire il francese e agguantare una seconda posizione tanto desiderata.