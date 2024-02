L’annuncio di Pioli alla vigilia di Rennes-Milan: “Non saranno disponibili”

Stefano Pioli alla vigilia di Rennes-Milan, gara di ritorno per i playoff di Europa League, ha annunciato due giocatori che non partiranno per la trasferta in Francia.

Dopo il pesante 4-2 contro il Monza di domenica sera, il Milan non può staccare la testa dagli obiettivi e deve continuare a pensare in positivo soprattutto per la gara di ritorno dei playoff di Europa League che si giocheranno domani pomeriggio alle 18:45. I rossoneri sono pronti a volare a Rennes in Francia per portare a termine una missione iniziata giovedì scorso a San Siro. Il 3-0 è abbastanza largo come risultato ma comunque Stefano Pioli ci tiene a fare un’altra bella figura in Europa.

Visti i tanti impegni riavvicinati che il Milan ha in questa settimana, Pioli dovrà trovare le giuste soluzioni senza rischiare di commettere errori. Nessuna gara è scontata, nel calcio tutto può cambiare in un nano secondo, a dimostrarlo la stessa gara contro il Monza giocata in campionato. Servirà lucidità e tanta voglia di portare a casa l’obiettivo.

Piolia Milan TV: “Contro il Rennes non ci saranno Kalulu e Tomori”

Alla vigilia del match di ritorno Rennes-Milan, lo stesso Stefano Pioli ha voluto esprimere i suoi pensieri oltre che nella consueta conferenza stampa anche ai microfoni di Milan TV. Di seguito le sue parole:

Su come il Milan affronterà la gara di domani:

“Assolutamente con grande concentrazione e voglia di passare questo turno. È chiaro che ci siamo presi un buon vantaggio nella partita d’andata ma è altrettanto vero che non possiamo considerarla finita. Giochiamo contro una squadra che, pur cambiando 5-6 giocatori, ha vinto nella sfida in campionato. È una squadra che sta bene. Ci conosciamo bene, sia noi che loro. Questo può essere un vantaggio, ma possiamo anche aspettarci cose diverse perché proveranno a rimontare. Noi siamo solamente concentrati su quello che dobbiamo fare per raggiungere il passaggio del turno”.

Sul ritorno di Kalulu e Tomori:

“È chiaro che Kalulu e Tomori era da tanto tempo che non si allenavano con noi, recuperarli sarà molto importante. Non saranno a disposizione per domani sera, casomai vediamo per domenica. Chiaro che c’era la felicità di riavere in gruppo dei giocatori importanti”.

Dunque dopo mesi di assenze il Milan recupera anche due dei suoi titolari, che molto probabilmente potrebbero ritornare tra i convocati per la partita con l’Atalanta che i rossoneri giocheranno domenica sera a San Siro.

Su cosa può mettere in difficoltà il Milan domani:

“La loro verticalità, la loro velocità sicuramente e anche le loro posizioni, all’andata hanno provato a metterci in difficoltà con delle posizioni diverse rispetto a quelle che pensavamo. Possiamo aspettarci anche qualcosa differente domani sera. È una squadra veloce, è una squadra di qualità che assolutamente non alzerà bandiera bianca facilmente. Dovremo essere bravi noi a interpretare la partita con grande attenzione, con grande convinzione, gestire bene cercando di colpire gli avversari”.

Pioli ha quindi le idee molto chiare su quale partita vorrà far giocare ai suoi domani sera affinchè l’obiettivo si trasformi poi in qualcosa di raggiunto.