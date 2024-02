Lazio e Slavia, rotazioni per il Milan? Pioli non ha dubbi

Si è da poco conclusa la consueta conferenza stampa della vigilia, in cui Pioli ha presentato la gara contro la Lazio. Il tecnico rossonero ha chiarito l’aspetto sulle possibili rotazioni con i biancocelesti.

Dopo gli ultimi dieci giorni in cui è apparso più opaco, il Milan proverà a ritrovarsi nella gara di domani sera contro la Lazio. I rossoneri proveranno ad avvicinarsi alla gara contro lo Slavia Praga con un risultato positivo, che darebbe sicuramente morale alla squadra.

Sono diversi i temi toccati da Pioli nella conferenza stampa della vigilia del match contro la Lazio. Arriva l’annuncio sulle possibili rotazioni in vista dell’Europa League.

Pioli netto sulle possibili rotazioni contro la Lazio: l’annuncio in conferenza stampa

Stefano Pioli ha presentato in conferenza stampa la gara contro la Lazio, e nel corso della conferenza è arrivata anche la domanda in vista dell’impegno contro lo Slavia Praga di giovedì. Si è parlato di possibili cambi per il Milan per la sfida di domani sera, in modo da far rifiatare chi ha giocato di più finora.

Il tecnico rossonero ha voluto precisare le scelte in vista di domani e dell’Europa League: “Guardiamo lo Slavia Praga, ma ora pensiamo solo alla Lazio. Non c’è bisogno di far riposare qualcuno in vista di giovedì, c’è ancora tempo. Abbiamo recuperato tanti giocatori. Tra poco si giocherà molto e abbiamo bisogno di tutti”. Dunque Pioli è stato piuttosto netto, annunciando che domani non ci sarà alcun cambiamento. Scenderanno quindi in campo i migliori, in modo da non lasciar nulla al caso.

L’allenatore del Milan ha poi annunciato come per la sfida contro lo Slavia Praga ci saranno cinque giorni di preparazione, e quindi non c’è necessità di preservare le energie. Inoltre il Milan ha recuperato diversi giocatori dai rispettivi infortuni recentemente, e fin dai prossimi impegni si riveleranno importanti. Questi rossoneri saranno poi fondamentali, sia chi scenderà in campo dall’inizio e chi a gara in corso. Dunque domani sera Stefano Pioli schiererà in campo il miglior Milan possibile, che dovrà senz’altro uscire con un risultato positivo contro la Lazio. L’attenzione dei rossoneri è quindi mirata esclusivamente alla gara dell’Olimpico, che si disputerà domani sera alle 20:45, e che aprirà la 27ª giornata di Serie A.

Dopo la gara contro i biancocelesti, il Milan inizierà la sua preparazione in vista dell’andata degli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga. Per la sfida di giovedì, Pioli farà poi le scelte migliori, ma adesso per il tecnico rossonero non c’è nulla da preservare, ma solamente da spingere sull’acceleratore. Quando inizierà il periodo ricco di impegni ravvicinati, Pioli sarà pronto ad avviare delle rotazioni per permettere ai suoi uomini di rifiatare e recuperare le energie.