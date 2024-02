Lazio in emergenza verso il Milan: tante assenze per Sarri

Venerdì 1 marzo il Milan sarà ospite della Lazio all’Olimpico. I rossoneri possono sorridere per le tante assenze degli avversari.

Tra pochi giorni andrà in scena un big match tutto da scoprire: la Lazio di Maurizio Sarri ospiterà in casa propria il Milan di Stefano Pioli. Entrambe le squadre sono chiamate alla vittoria, visti gli ultimi risultati tutt’altro che positivi. Il Milan deve riprendersi dal brusco stop nel quale è imbattuto nel match contro l’Atalanta.

I rossoneri si sono visti strappare la vittoria, che sembrava vicina già dal 3′ grazie al gol di Leao, a causa di un rigore assegnato per un fallo di Giroud che ha suscitato molti dubbi e tante discussioni. Il Diavolo ha così sprecato l’occasione di accorciare sulla Juventus, che invece ha ottenuto la vittoria all’ultimo minuto contro il Frosinone.

Adesso i rossoneri devono focalizzarsi sul prossimo match contro la Lazio, per cercare di portare a casa i tre punti e per mantenersi stretto il terzo posto in classifica, che rischia di essere agguantato da un Bologna inarrestabile, che ha vinto tutte le ultime cinque gare e che dista soltanto cinque punti. Ma se c’è una notizia positiva per il Milan, riguarda la condizione fisica della Lazio, che affronterà il Diavolo con molti deficit in partenza.

Lazio, quante assenze in vista del Milan

A Formello la situazione non è delle migliori per mister Sarri. Secondo quanto riportato da TMW, il gruppo a disposizione dell’allenatore è davvero esiguo. Presenti infatti solo Mandas, Sepe, Hysaj, Pellegrini, Gila, Vecino, Kamada, André Anderson, Zaccagni, Castellanos, Isaksen, Ruggeri, Coulibaly e Saná Fernandes.

Out per influenza Provedel, Casale e Romagnoli. Rovella, inoltre, è alle prese con la pubalgia e out è anche Patric, fermo da Lazio-Bologna per i problemi alla zona pubica. Tra influenza e infortuni sono, insomma, soltanto 14 i giocatori a disposizione di mister Sarri. Pochi e insufficienti per un impegno importante come quello contro i rossoneri.

Per domani è prevista una giornata di riposo, mentre il lavoro a Formello riprenderà giovedì con una doppia sessione di allenamento. Considerando l’anticipo di venerdì sera contro il Milan, sarà tempo di rifinitura. Il tempo a disposizione per recuperare è limitato, e un’altra sconfitta contro i rossoneri potrebbe compromettere seriamente le speranze della squadra di Sarri di agganciare la zona Europa.

Attualmente, infatti, la Lazio è ferma a quota 40 punti, in ottava posizione, dietro Fiorentina, Roma, Atalanta e Bologna che al contrario sono in una buona condizione e difficilmente perderanno punti sul loro tragitto. Dietro i biancocelesti, fatica il Napoli che però non intende farsi sfuggire l’occasione di risalire qualche posizione in classifica.