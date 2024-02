Lazio-Milan, altra esclusione per il rossonero: Pioli a sorpresa

Nel vortice delle polemiche scaturite da Milan-Atalanta, si inserisce anche un caso relativo ad un rossonero nuovamente escluso dall’11 titolare.

Il periodo attuale non sta offrendo il meglio di Tijjani Reijnders nel Milan. Dopo un inizio di stagione promettente, durante il quale si era inserito bene nella dinamica della squadra rossonera, il centrocampista olandese sembra aver perso un po’ di smalto. Le ultime dieci presenze sono passate senza che Reijnders riuscisse a trovare la via del gol, mentre l’ultimo assist risale a gennaio, durante la vittoria contro la Roma.

Il suo momento di minor forma è stato evidente nelle ultime due uscite in campionato contro Monza e Atalanta, dove Stefano Pioli ha preferito schierare Yacine Adli dal primo minuto anziché Reijnders. In particolare, la sua esclusione dall’undici titolare contro l’Atalanta ha destato sorpresa: l’ex AZ sembrava essere diventato un elemento imprescindibile nelle gerarchie di Pioli e le sue caratteristiche sembravano più idonee ad affrontare la Dea. Lo stesso allenatore ha confermato che non ci fossero problemi fisici, ma si trattasse di una scelta esclusivamente tattica.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico emiliano potrebbe replicare questa scelta anche nella ventisettesima giornata di campionato, in programma venerdì sera all’Olimpico.

Gerarchie capovolte: l’ascesa di Adli e Gabbia

Sette mesi fa, l’idea che Gabbia e Adli si affermassero come titolari nel Milan sembrava un’utopia lontana. Matteo Gabbia, in particolare, aveva già intrapreso un percorso altrove, essendo stato ceduto in prestito al Villarreal. Ma il destino ha deciso diversamente: il suo ritorno a Milanello a gennaio ha segnato l’inizio di una nuova era per il difensore italiano.

Accanto a lui, emerge la figura di Yacine Adli, la cui storia di resilienza e determinazione incarna lo spirito del Milan in trasformazione. Inizialmente considerato un’opzione marginale, Adli ha saputo resistere alle avversità e conquistarsi un posto di rilievo nel cuore del centrocampo rossonero. Il suo contributo è stato fondamentale per l’evoluzione tattica della squadra e per l’instaurarsi di un nuovo equilibrio nel gioco meneghino, superando così Reijnders nelle gerarchie di Pioli.

Più volte, lo stesso Pioli lo ha elogiato, definendolo forte ed intelligente. Del resto, il merito di questo successo è anche suo: abbassandogli la posizione sulla trequarti, ha dato nuova vita a quella zona, nella scorsa stagione occupata da giocatori come Brahim Diaz e De Ketelaere, con Adli relegato così ai margini della squadra.