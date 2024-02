Lazio-Milan, Hysaj non ha dubbi: “Faremo come con il Bayern”

Alla vigilia del big match di campionato tra Lazio e Milan, il terzino biancoceleste Elseid Hysaj ha parlato dell’importante sfida.

Messo alle spalle lo scontro Champions contro l’Atalanta, dove il pareggio è stato abbastanza stretto, è tempo per il Milan di pensare ad un altro match di cartello, stavolta contro la Lazio di Maurizio Sarri. Contro i ragazzi di Giampiero Gasperini, si è vista una squadra in fiducia nonostante le sconfitte contro Monza e Rennes, e domani sera all’Olimpico l’obiettivo non potranno che essere i tre punti. I Rossoneri vogliono ritrovare la vittoria, provando il sorpasso alla Juventus per appropriarsi del secondo posto.

Di fronte ci sarà una Lazio amareggiata dopo la sconfitta in rimonta contro la Fiorentina e vogliosa quindi di fare risultato davanti ai propri tifosi, anche per cercare di riprendere la corsa ad un posto Champions. Quella di domani sarà quindi una gara più che intensa, dove entrambe le squadre proveranno a portare a casa la vittoria.

Intanto, in attesa del calcio d’inizio, il terzino albanese Elseid Hysaj ha rilasciato alcune dichiarazioni a proposito del big match contro il Milan. Secondo l’ex Napoli per battere Leao e compagni serverà una prova di assoluto livello, che però non sarebbe la prima nella stagione dei capitolini.

Hysaj sicuro: “Abbiamo la possibilità di fare bene contro una grande squadra”

Il classe ’94, intervenuto all’interno del match program a poche ore dalla gara, ha analizzato la sfida contro il Diavolo, con la Lazio che cercherà di ripetere la prestazione vista in Champions League all’Olimpico nell’andata degli ottavi di finale vinta contro il Bayern Monaco, con i tedeschi che hanno clamorosamente dovuto arrendersi per 1-0:

Certe partite sogni di giocarle da quando sei bambino, sarà una bellissima gara. Abbiamo la possibilità di far bene contro una grande squadra come il Milan. Domani dovrà vedersi la stessa Lazio scesa in campo contro il Bayern Monaco, quindi una squadra sul pezzo, che sappia affrontare e poi superare i vari momenti di difficoltà che ovviamente ci saranno nel corso della sfida.

Le parole di Hysaj evidenziano quindi la volontà della Lazio di affrontare la gara nel migliore dei modi e di provare a centrare una vittoria di rilievo, proprio come accaduto qualche settimana fa contro il Bayern Monaco in Champions League. Avvisato quindi il Milan che domani dovrà scendere in campo con la consapevolezza di trovare di fronte una squadra volenterosa di fare risultato.