Le formazioni ufficiali di Milan-Napoli: c’è un ritorno dal primo minuto

A poco meno di un’ora dal fischio d’inizio, sono stati resi noti i 22 che scenderanno in campo dal primo minuto.

Allo stadio Giuseppe Meazza di Milano, tra poco meno di un’ora, andrà in scena il big match tra Milan e Napoli, valevole per la 24° giornata di Serie A. A dirigere la partita sarà Daniele Doveri della Sezione di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti Bindoni e Baccini.

Le due formazioni arrivano alla sfida con un aspetto mentale completamente diverso: il Milan non perde in Campionato da dicembre e la conquista dei tre punti permetterebbe ai rossoneri di avvicinarsi alla seconda della classifica, la Juventus. Il Napoli, invece, sta vivendo un periodo altalenante e la squadra partenopea in questa stagione non ha mai vinto contro una big del Campionato.

Guardando alla sfida dell’andata, al Maradona la sfida finì con il risultato di 2 a 2: al doppio vantaggio di Giroud messo a segno nella prima frazione di gioco, hanno risposto Politano e Raspadori nel secondo tempo. Una gara dove nel primo tempo ha regnato la formazione rossonera, mentre nella seconda frazione è salita in cattedra la squadra partenopea, che all’epoca era allenata da Rudi Garcia, esonerato qualche settimana più tardi. Il campo di San Siro, dunque, sarà pronto a regalare grandi emozioni.

Milan-Napoli, le formazioni ufficiali della sfida

Per la sfida contro il Napoli di Mazzarri, Pioli dovrà fare a meno di Reijnders, fuori per squalifica dopo aver rimediato la quinta ammonizione nella partita contro il Frosinone. Il centrocampista olandese tornerà a disposizione del tecnico rossonero per il match di Europa League, che si disputerà giovedì, sempre a San Siro, contro il Rennes. Saranno tre invece i giocatori che dovranno stare attenti alla diffida, ovvero Musah, Loftus-Cheek e Florenzi: se scatta l’ammonizione, i tre non saranno disponibili per il match contro il Monza.

Pioli schiererà un 4-2-3-1, con il quartetto Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez in difesa, in attesa dei rientri di Kalulu e Tomori. A centrocampo tornerà dal primo minuto l’algerino Bennacer, che aveva assaggiato il campo con i rossoneri dopo la Coppa d’Africa nella scorsa partita. Per Pioli sarà una pedina fondamentale in questa partita, visto il compito ben preciso che avrà: raddoppiare, insieme a Calabria, l’avanzata di Kvaratskhelia. Davanti il francese, supportato dal solito tridente.

Queste le formazioni ufficiali:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli.

NAPOLI (3-5-1-1): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, Zielinski, Mazzocchi; Kvaratskhelia; Simeone. All. Mazzarri.