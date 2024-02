Le probabili formazioni di Milan-Rennes: rivoluzione in mediana

Notte di Europa League questa sera in casa rossonera: di seguito le informazioni sulla probabile formazione del Milan

Tornano le notti europee e c’è tanta attesa per la prima partita in questa stagione del Milan in Europa League: oggi a San Siro arriva il Rennes.

L’obiettivo del Milan è quello di arrivare quanto più lontano possibile per provare a vincere quel trofeo che manca in bacheca. La partita, tra andata e ritorno, non sarà semplice: il Rennes arriva a Milano dopo aver vinto le ultime otto partite consecutive.

Secondo quanto detto ieri in conferenza, però, per il mister rossonero le favorite a vincere l’Europa League sono Bayer Leverkusen, Liverpool ed Atalanta, anche se potrebbe essere il grande classico di togliere la pressione alla propria squadra per giocare meglio e pensare partita per partita.

Pioli si affiderà ai titolari, lasciando così il turnover nella prossima partita di campionato che sarà contro il Monza. Vincere è fondamentale.

La probabile formazione di Milan-Rennes

Pioli cambia qualcosa rispetto alla formazione anti Napoli, con la novità più importante in mediana.

Insieme a Reijnders ci sarà Yunus Musah, con Adli e Bennancer in panchina. Davanti conferme per Pulisic, Loftus-Cheek, Leao e Giroud.

Una decisione importante di giornata sarà, invece, quella sul difensore Simon Kjaer in quanto durante la partita con il Napoli è uscito per un piccolo problema muscolare, ma il giocatore danese ieri si è allenato con la squadra e si sente meglio.

Questo vuol dire che è disponibile e, se dovesse superare l’ultimo controllo di giornata, sarà titolare anche se non ha i 90 minuti. Inoltre, Pioli non potrà contare né su Simic né su Jimenez come possibili cambi, in quanto non sono inseriti nella lista dell’Europa League.

Una novità importante per il mister è anche il ritorno a disposizione di Malick Thiaw. Ancora indisponibili, anche se in via di recupero, sono Kalulu e Tomori, così come Calabria e Pobega. Chukwueze è tornato ieri da Milanello dopo la finale persa di Coppa d’Africa ma per questa sera non sarà convocato.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Musah, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. All. Pioli

Per la squadra francese, invece, c’è un possibile ballottaggio in difesa tra G. Doué e Seidu, con il primo favorito. Inoltre, come diffidati, il Rennes, ha Blas, Truffert, Belocian, Wooh, Bourigeaud. Indisponibili, invece, Le Fée e Rieder.

RENNES (4-4-2): Mandanda; G. Doué, Omari, Theate, Truffert; Bourigeaud, Matusiwa, Santamaria, D. Doué; Terrier, Kalimuendo. All. Stéphane.