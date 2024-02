Leao incide e torna al gol: eguagliata un ex leggenda del Milan

Rafael Leao torna al gol in campionato. L’attaccante del Milan eguaglia una leggenda del calcio con la rete rifilata all’Atalanta.

Dopo le due sconfitte consecutive contro Monza e Rennes, il Milan di Stefano Pioli ha ripreso a muovere la propria classifica, seppur contro l’Atalanta di Gian Piero Gasperini sia arrivato solo un pareggio. Non è bastato il gol da cineteca di Rafael Leao al club rossonero per portare a casa una vittoria che sarebbe stata fondamentale in chiave Champions League. Il gol dalla stella rossonera è stato vanificato da Teun Koopmeiners, in rete su un calcio di rigore molto generoso stando alle dichiarazioni post gara di mister Stefano Pioli.

Nonostante il pari contro l’Atalanta, il Milan resta saldamente in terza posizione, a +5 dalla quarta in classifica: il Bologna di Thiago Motta. Tuttavia, con l’1-1 raccolto ieri, i rossoneri adesso vedono leggermente aumentante le distanze tra sé e la Juventus, uscita trionfante a fatica dall’ultimo match di campionato contro il Frosinone. Con il pari interno con l’Atalanta, adesso sono 4 i punti di distacco dai bianconeri, ma la squadra di Pioli resta comunque aggrappata alla possibilità di un’eventuale sorpasso. Le note positive dalla gara con i bergamaschi sono diverse per il Milan, una di queste si chiama Rafael Leao. L’attaccante portoghese è tornato al gol e lo ha fatto con tutta la sua classe.

Rafael Leao torna al gol: eguagliata una vecchia leggenda rossonera

Dopo un lungo digiuno, Rafael Leao ha ritrovato il gol in campionato, che mancava da cinque mesi, ovvero, dal 23 settembre scorso, in occasione della sfida di campionato contro l’Hellas Verona. L’attaccante portoghese ha ritrovato la gioia del gol in Serie A illuminando il pubblico dello stadio San Siro con una giocata da vero e proprio fuoriclasse. Tuttavia, non è bastata al Milan di Stefano Pioli per portare a casa una vittoria che manca da tre gare.

Contro l’Atalanta, l’attaccante portoghese è ritornato a mettere in mostra il suo reale talento, incidendo in maniera esponenziale sulla sfida. Rafael Leao ha ritrovato la via della rete a suo modo, con un gol da vero numero 10. Chiara è stata anche la sua esultanza, dove l’attaccante portoghese ha lanciato un segnale inequivocabile con le mani: “parlate, parlate”. Un messaggio che Rafael Leao ha voluto rivolgere a chi continua a criticarlo nel corso di questa stagione.

Con la rete messa a segno ieri, Rafael Leao ha raggiunto quota 42 reti nel campionato di Serie A. Numero di gol che ha permesso all’attaccante del Milan di raggiungere una leggenda del calcio, con un passato proprio in maglia rossonera. Grazie al gol realizzato nel match contro l’Atalanta, Rafael Leao ha eguagliato Rui Costa in seconda posizione tra i migliori marcatori portoghesi. L’ex calciatore ha vestito la maglia del Milan dal 2001 al 2006.

Al comando di questa speciale classifica, secondo i dati Opta, c’è Cristiano Ronaldo, fermo a quota 81 gol. Oltre ad aver eguagliato un mito del calcio come Rui Costa, Rafael Leao ha toccato anche quota 50 reti nei cinque principali campionati europei. Numeri che attestano in maniera evidente l’exploit contro l’Atalanta dell’attaccante portoghese.