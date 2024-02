Leao presenta il libro: parole da brividi sul Milan

Nei prossimi giorni verrà pubblicato il primo libro di Rafael Leao. Nella prefazione non mancano parole al miele per il Milan.

Sono molti i campioni passati negli ultimi anni nel Milan. Molti di questi sono arrivati da perfetti sconosciuti e si sono poi rivelati essere dei fuoriclasse che hanno incantato tutti i tifosi rossoneri con le loro giocate. Al momento la rosa del Diavolo può contare su dei top player di livello europeo, ricercati dai migliori club in circolazione. Nella lista c’è senza dubbio Rafael Leao, che durante le sue stagioni in rossonero ha dimostrato di poter competere con i migliori, salvo qualche periodo “no” spesso ingiustificato.

In questa stagione, un po’ come tutta la squadra, anche il portoghese è stato abbastanza altalenante e ha alternato prestazioni da fuoriclasse (come l’ultima con l’Atalanta in campionato) a prestazioni del tutto inconsistenti. Ciò che al momento sembra mancargli è infatti la costanza, che spesso gli impedisce di vestire i panni di trascinatore.

Il numero 10 rossonero non ha però nulla da invidiare a nessuno e la speranza di tutti è che possa trovare quella costanza, che aveva trovato negli ultimi mesi della stagione dello Scudetto, per primeggiare in tutta Europa. Intanto però, Leao fa parlare di sé anche fuori dal terreno di gioco e dopo aver pubblicato il suo primo singolo, ora si appresta a pubblicare il suo primo libro. Nel frattempo è stata anticipata la prefazione del testo e non mancano i riferimenti al Milan.

Leao parla del Milan nel suo libro: “Chiunque vorrebbe giocarci”

Il prossimo giovedì uscirà il libro intitolato “Smile“, dove il classe ’99 racconta tutta la sua storia e racconta anche le scelte che ha fatto durante la sua carriera, come ad esempio quella di rinnovare con il Milan. Secondo il portoghese però i soldi non c’entrano assolutamente nulla:

Chiunque vorrebbe giocare nel Milan. Il mio rinnovo non è mai stato un tira e molla per questioni di soldi, come molti hanno detto. C’è voluto un po’ di tempo, ma ero sicuro: non è un patto economico, ma un patto d’amore. Volevo rimanere per far vedere quanto ancora potevo dare come calciatore e come uomo.

Secondo Leao quindi alla base del prolungamento di contratto con i Rossoneri c’è solo tanto amore per una squadra e per una tifoseria che hanno sempre creduto in lui. L’obiettivo dell’ex Sporting Lisbona è quello di continuare a dimostrare tutto il suo valore, sia come calciatore che come uomo e la strada, anche se con qualche intoppo, è quella giusta.