Leao un problema? L’ex Milan non ha dubbi

Un ex rossonero fa il punto della situazione su Rafa Leao. La mancanza dei suoi gol potrebbe essere un problema per la squadra di Stefano Pioli.

Il Milan è terzo in classifica grazie alle ottime prestazioni che si sono viste negli ultimi due mesi. I rossoneri, adesso, vedono e vogliono il secondo posto che è distante soltanto un punto. La Juventus, infatti, dopo la sconfitta di ieri contro l’Udinese è molto vicina e l’obiettivo potrebbe essere quello di superarla. Il Diavolo, a differenza dei bianconeri, devono disputare anche l’Europa League con la prima gara in programma giovedì sera contro il Rennes. Una competizione che il Milan vuole onorare fino alla fine provando anche a vincerla considerato il fatto di essere tra le favorite.

I rossoneri si sono ripresi alla grande dopo un periodo negativo e il merito va soprattutto a Pioli che ha saputo ricompattare il gruppo. L’allenatore emiliano è riuscito a dare nuova linfa alla squadra e ha saputo anche inserire molti giovani come Jimenez e Simic. L’unica nota dolente di questo Milan potrebbe essere la mancanza dei gol di Rafa Leao. Di ciò ne ha parlato anche un ex rossonero che ha cercato di fare il punto della situazione.

Le parole di Fabio Capello

L’ex calciatore ed allenatore del Milan, Fabio Capello, ha rilasciato alcune dichiarazioni in un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole:

“Se è solo una questione di testa? Direi di sì, anche perché sulle capacità c’è poco da discutere. A me sembra che, in questa stagione, Leao abbia perso sicurezza quando va al tiro, un classico per l’attaccante che non è in fiducia.”

Capello non dubita sulle capacità dell’attaccante portoghese sostenendo, però, che pensa troppo quando è sotto porta e ciò lo porterebbe all’errore. Poi l’ex rossonero ritorna sull’assist fornito a Theo Hernandez e all’occasione del possibile 2-0 contro il Napoli e aggiunge:

“Il Leao di oggi è questo: un fantastico rifinitore e un attaccante bloccato psicologicamente quando deve calciare in porta. Certi passaggi, come quello per Hernandez, li fai solo se hai grande visione di gioco e Leao ce l’ha. In questo momento sembra quasi divertirsi di più a cercare il suggerimento per i compagni, e per il Milan può andare bene così: resta un giocatore risolutivo anche se non segna.“

Grande fiducia, insomma, da parte di Capello nei confronti di Leao che, nonostante non segni in campionato dal 23 settembre nel match contro il Verona, resta un calciatore fondamentale per il Milan.