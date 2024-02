L’ex Milan al veleno su Pioli: dichiarazioni durissime

Parole al veleno da parte di un ex giocatore del Milan riguardo Stefano Pioli e il suo periodo in rossonero. Tifosi rimasti senza parole.

Non sempre le esperienze nei club vanno come si vorrebbe. Soprattutto quando si arriva in un top club, come ad esempio il Milan, non è mai semplice riuscire a ritagliarsi un proprio spazio e in alcuni casi si finisce per rimpiangere la scelta fatta. Il fallimento è da attribuire in primis ai giocatori, ma al tempo stesso possono esserci delle colpe anche da parte degli allenatori che non riescono a sfruttare al meglio le loro caratteristiche o non gli riconoscono i giusti meriti.

Nel corso degli ultimi anni sono stati molti i profili passati da Milanello, da un lato quelli che da perfetti sconosciuti sono poi diventati top player di livello mondiale (basti pensare a Theo Hernandez o Rafa Leao), dall’altro anche coloro che hanno totalmente deluso le aspettative e che si sono rivelati essere dei colpi decisamente errati.

Uno dei giocatori che recentemente ha vestito la casacca rossonera, risultando senza dubbio un flop, è stato Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese, dopo una prima avventura in prestito al Milan nella stagione 18/19, è tornato in rossonero dal 2021 al 2023, con la formula del prestito biennale, e in questa seconda esperienza ha deluso tutti. Nelle ultime ore l’ex Chelsea è tornato a parlare di questi due anni e le parole non sono di certo state positive, anzi.

Bakayoko senza freni: “Avrei preferito restare a casa”

Il francese classe ’97, attualmente in forza al Lorient in Ligue 1, ha rilasciato un’intervista ai microfoni de L’Equipe e c’è stato tempo anche di parlare dei suoi anni al Milan. Il centrocampista ha rivelato di avere solo un grande rimpianto, incolpando anche Stefano Pioli:

Quando sono tornato al Milan in prestito credevo mi volessero, ma non Pioli. Lui mi ha detto che non contava più su di me e questo mi ha ferito molto. Nella seconda stagione ero spesso in gruppo, ma non giocavo quasi mai. Avrei preferito rimanere a casa con i miei figli, a guardare le partite in TV. L’unico rimpianto che ho è questo prestito di due anni: sarebbe stato meglio firmare solo per un anno.

Le dichiarazioni di Bakayoko evidenziano quindi tutta la sua delusione per l’esperienza biennale al Milan, definendo un errore la scelta di firmare per due anni. Attribuite molto colpe a Stefano Pioli che, a detta sua, non lo ha mai considerato più di tanto.