L’ex Milan tuona: “Nessuno sta dando il massimo”, poi gela i tifosi sul sorteggio

L’ex rossonero ha rilasciato un’intervista a TMW Radio, nella quale ha parlato del Milan e di un giocatore in particolare: le parole.

Dopo aver ottenuto la qualificazione agli ottavi di Europa League, superando il Rennes, il Milan di Stefano Pioli si appresta a scendere in campo contro l’Atalanta, nella sfida valevole per la 26° giornata di Serie A: nei due precedenti di questa stagione, i rossoneri sono usciti sempre sconfitti dalle sfide contro i bergamaschi. La prima volta in Campionato, la seconda in Coppa Italia, venendo eliminati ai quarti.

Quella di domenica sarà sicuramente una sfida avvincente, visto l’ottimo momento di forma di entrambe le formazioni; non solo, una vittoria dei bergamaschi potrebbe riaprire il discorso legato al terzo posto, con anche il Bologna dentro i giochi, che ha superato per 2 a 0 l’Hellas Verona.

Per la sfida contro l’Atalanta, Stefano Pioli dovrà fare a meno di Jovic, che nell’ultimo turno di Campionato ha rimediato un’espulsione e due giornate di squalifica; l’attaccante salterà la sfida anche contro la Lazio, mentre Loftus-Cheek e Musah dovranno fare attenzione al cartellino giallo: in caso di ammonizione, i due salterebbero la sfida contro i biancocelesti.

Verso Milan-Atalanta, parla l’ex rossonero: le parole su Leao

A distanza di poche ore dalla sfida tra Milan e Atalanta, che si disputerà domenica 25 febbraio alle ore 20:45 a San Siro, un ex giocatore rossonero ha rilasciato un’intervista a TMW Radio; si tratta dell’ex portiere Simone Braglia, che ha indossato la maglia rossonera nella stagione 1997-1998. Queste le sue dichiarazioni:

Leao dovrebbe in qualsiasi partita dare il massimo. Il problema del Milan è però che nessuno dà il massimo ora, cosa che porta a dire che è stata sbagliata la campagna acquisti. E poi non c’è fase d’interdizione e un’identità. Cosa che invece c’è nell’Atalanta, visto che i risultati parlano chiaro. Pur avendo Leao le qualità per fare la differenza, quest’anno De Ketelaere sta facendo lui la differenza.

L’ex rossonero dunque ha attaccato principalmente il rendimento del portoghese, che effettivamente non sta vivendo un’annata positiva dal punto di vista della continuità: Leao ha trovato il gol in Europa League a distanza di tre mesi dall’ultima volta, cinque se vogliamo contare l’ultimo in Campionato. Mentre all’Atalanta, l’ex rossonero De Ketelaere sembrerebbe aver trovato continuità nelle prestazioni, grazie anche all’aiuto di Gasperini.

L’ex rossonero si è poi espresso sul sorteggio di Europa League, che vedrà il Milan affrontare lo Slavia Praga: “Occhio allo Slavia contro il Milan, che può uscire fuori”.