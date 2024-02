LIVE – Conferenza stampa di Pioli verso Rennes-Milan

Rennes-Milan è alle porte. Le parole del tecnico rossonero alla vigilia del match di Europa League contro il club francese.

Domani, giovedì 22 febbraio, il Milan sarà occupato in trasferta contro il Rennes, nel match di Europa League che vede come favoriti i rossoneri sulla squadra francese. La partita di andata, dello scorso 15 febbraio, si è conclusa con un sonoro 3-0 inflitto dai rossoneri agli avversari, grazie alla doppietta di Loftus-Cheek e al gol di Leao.

Discorso chiuso, o quasi, per il Diavolo, che è chiamato a un’ultima prova di forza. Adesso il Milan deve restare concentrato ed evitare di sottovalutare l’avversario. L’obiettivo è quello di archiviare il discorso playoff dell’Europa League 2023-2024. Giunti in Francia, i rossoneri sono pronti per dare il tutto e per tutto al Roazhon Park. Intanto Stefano Pioli è stato protagonista della conferenza stampa pre-partita.

Rennes-Milan, le parole di Pioli in conferenza stampa

Nella vigilia che precede il match, il tecnico parmense è intervenuto in conferenza stampa. Queste le parole dell’allenatore rossonero: