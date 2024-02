Lotta Scudetto, Okafor non molla: poi “benedice” il nuovo attaccante

L’attaccante del Milan arrivato durante il mercato estivo, Noah Okafor, ha parlato di svariati temi piuttosto interessanti. Dalle ambizioni del Milan, fino al possibile nuovo attaccante, passando per le sensazioni su questi primi mesi in rossonero.

La stagione del Milan è stata piuttosto complessa fino ad oggi. I rossoneri hanno dovuto affrontare una serie di infortuni che hanno colpito i top player della squadra, ed alcuni di loro tuttora sono fermi ai box.

In questa stagione ci sono state poche note positive finora, ma tra queste potrebbe esserci sicuramente Okafor, che ha impattato bene con il mondo Milan. L’attaccante svizzero si è espresso a tutto tondo sul Milan e non solo.

Okafor crede ancora nello scudetto: le dichiarazioni sul campionato e non solo

Noah Okafor è stato uno dei colpi estivi del Milan. L’attaccante svizzero è arrivato la scorsa estate dal Salisburgo, dopo che proprio contro i rossoneri aveva impressionato nel doppio confronto nella Champions League 2022/2023. Fin da subito Okafor è riuscito ad ambientarsi alla perfezione con il gruppo squadra e a convincere Pioli a inserirlo stabilmente nelle rotazioni. L’attaccante svizzero ha messo a referto ben quattro reti con la maglia del Milan, partendo per la maggior parte delle volte dalla panchina. Una serie di infortuni hanno però bloccato l’ascesa di Okafor, che però nelle ultime uscite è tornato a dare il suo supporto alla squadra in campo.

L’attaccante del Milan ha partecipato all’evento di presentazione della quarta maglia del club, in cui ha toccato svariati temi. Innanzitutto Okafor ha tirato un primo bilancio sulla sua stagione fino ad oggi: “Penso che i primi sei mesi di stagione siano stati molto buoni. Sono stato infortunato ma ora sto bene e non vedo l’ora di giocare. Penso di poter definire la mia stagione buona, positiva. Ho segnato dei gol ma devo guardare avanti, allenarmi ancora più duramente per poi vedere in futuro cosa accadrà”. Lo svizzero ha poi dimostrato di credere ancora nella possibilità di conquistare lo scudetto, nonostante la distanza dall’Inter capolista: “Siamo forti, questa squadra ha le qualità giuste, ma dobbiamo vedere partita dopo partita”.

Infine Okafor si è espresso sull’ex compagno di squadra al Salisburgo ed attuale attaccante del Lipsia, Benjamin Sesko, accostato ultimamente al Milan: “Lo conosco molto bene ma al momento è un giocatore del Lipsia, e per questo non dirò nient’altro”. Dunque un Okafor piuttosto positivo sul rendimento espresso finora con la maglia del Milan, e sul resto della stagione. Per quanto riguarda le voci sul possibile approdo al Milan di Sesko, lo svizzero si è limitato a dribblare la domanda sull’ex compagno di squadra.