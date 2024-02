Luka Romero show! Il rossonero fa impazzire l’Atletico di Simeone

Luka Romero, rossonero in prestito all’Almeria, ha fatto impazzire l’Atletico Madrid del Cholo Simeone nella sfida di Liga.

Il Milan è rivolto con il pensiero alla difficile sfida casalinga contro l’Atalanta, con i tifosi rossoneri che sperano non si tratti di una replica della partita di Coppa Italia. Tuttavia, tralasciando la scaramanzia, da Milanello arrivano buone notizie per Pioli. Infatti l’allenatore del Diavolo trova tra gli arruolabili sia Calabria che Kalulu, rientrati in gruppo in settimana. Discorso diverso invece per Tomori, che ne avrà ancora per qualche giorno. Così il Milan può pensare di mettere a posto i propri problemi difensivi, anche se tanto arriva dall’approccio della squadra verso la fase di copertura.

È chiaro che i problemi del momento del Milan riguardino più il non subire gol, siccome l’attacco produce con costanza. Tuttavia non si può non guardare con un mezzo sorriso ironico quello che sta succedendo dall’altro lato del Mediterraneo. Più precisamente siamo in Spagna, ad Almeria, dove la squadra locale ha stoppato l’Atletico Madrid del Cholo Simeone sul 2-2. Tralasciando il fatto che la sfida sarebbe sulla carta impari, c’è da notare un piccolo particolare: i due gol andalusi portano la firma di Luka Romero. Quel Luka Romero oggetto di alcuni mal di pancia invernali per il calciomercato del Milan.

Luka Romero, doppietta all’Atletico

L’Atletico Madrid di Simeone è stato stregato da Luka Romero. Non si tratta di un possibile intreccio, alquanto astruso, di mercato, ma della pura realtà. Infatti l’argentino classe 2004 ha quasi steso i Colchoneros nella sfida contro il suo Almeria, realizzando una doppietta. In particolare i due gol di Romero sono stati entrambi bellissimi, chiaramente segnati con il suo mancino pieno di qualità. Il primo con un preciso diagonale da fuori area che ha stregato Oblak, mentre il secondo con una trivela d’altri tempi. Così l’Almeria ha conquistato un punto preziosissimo in chiave salvezza, grazie alle giocate di Luka Romero.

In primo luogo è particolare il risultato, siccome l’Almeria è ultimissimo con appena 8 punti in 25 giornate. Infatti la squadra andalusa non ha ancora vinto una partita, ma è comunque in grado di pareggiare con l’Atletico Madrid: i mister del calcio. Poi c’è da sottolineare il fatto che Luka Romero sia ancora un tesserato del Milan, siccome è in prestito all’Almeria. Quindi, considerando la giovane età, è possibile che i sei mesi di prestito possano fargli decisamente bene, così da tornare a Milanello con un’altra mentalità. Chissà che la svolta della carriera per Romero non possa iniziare proprio da una doppietta ad un ex Inter come Simeone.